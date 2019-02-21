MHP'li Belde Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde MHP'nin belediye başkan adayı Galip Demir, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde MHP'nin belediye başkan adayı Galip Demir, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.



Balıkesir Şehir Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Beldede yaklaşık bir yıldır partinin teşkilat başkanlığını yürüten Galip Demir, MHP tarafından 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Küçükkuyu Belediye Başkan adayı gösterilmişti.



Evli ve iki çocuk babası Demir'in, bir çocuğunun iki yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı

Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı

Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek

24 Haziran'ı Bilen Araştırma Şirketi, AK Parti'nin Elindeki 2 Büyükşehrin Anket Sonuçlarını Açıkladı