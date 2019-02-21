Son Dakika Haberleri: MHP'li Belde Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

MHP'li Belde Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde MHP'nin belediye başkan adayı Galip Demir, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

MHP'li Belde Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde MHP'nin belediye başkan adayı Galip Demir, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesir Şehir Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beldede yaklaşık bir yıldır partinin teşkilat başkanlığını yürüten Galip Demir, MHP tarafından 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Küçükkuyu Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

Evli ve iki çocuk babası Demir'in, bir çocuğunun iki yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:58 Kaynak: AA

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