MHP'li belediye asgari ücrete zam yaptı, en düşük işçi maaşı 3 bin 400 lira oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük asgari ücret alacak personelin maaşı 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 seferde ikramiye alacaklarını bildirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlenen törende personellerle bir araya gelerek yeni yıl müjdesi verdi. Törende konuşan Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 seferde maaş ikramiyesi verileceğini söyledi. Konuşmanın ardından 2020 yılı içinde en çok çalışan 5 personele hediye verdi. Törenin ardından belediye önünde toplanan yüzlerce personel tezahüratlarla Türkyılmaz'ı alkışladı.

İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede çalışan 391 personelin ücret ayarlamasına gittiklerini ifade ederek, en asgari ücretin 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 sefer de maaş ikramiyesi vereceklerini söyledi.

"2020 yılında en çok çalışan 5 arkadaşımıza hediye verdik"

Türkyılmaz, "Bir toplantıda şu sözü vermiştim. Biliyorsunuz bizim ilçemizde yemekhane yok. 391 personelim ilçedeki çeşitli yerlerde veya evlerine gidip yemek yiyorlardı. Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz ve yemekhanemizin açılışında pandemiden sonra açmak kaydıyla hazırlıklarımız bitmiş bulunuyor. Bugün bir de şu ilki gerçekleştirdik. 2020 yılında en çok çalışan 5 arkadaşımıza hediye verdik. Bundan sonra da Yahşihan Belediyesi'nde ayın elemanları şeklinde bir çalışmamız olacak. Hanımefendi personelleri içinde eşleri ile birlikte bir ödül vereceğiz. Niye böyle bir düşüncemiz var? Mutlu personel, mutlu aile, mutlu ilçe şekliden düşünerek biz Yahşihan'da böyle bir karar verdik" diye konuştu. - KIRIKKALE