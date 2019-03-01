Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkan Adayından CHP Stant Görevlilerine Atatürk Rozeti

MHP'li Belediye Başkan Adayından CHP Stant Görevlilerine Atatürk Rozeti

20 dakika önce

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, seçim çalışmaları kapsamında Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP'li Belediye Başkan Adayından CHP Stant Görevlilerine Atatürk Rozeti, System.String[]
Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, seçim çalışmaları kapsamında Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar çıkışında CHP standına uğrayan Toper burada bulunan CHP'li görevlilere Atatürk rozeti hediye etti.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Serkan Toper seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ulus pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toper burada vatandaşlara projelerini anlattı ve destek istedi.

Pazar çıkışında bulunan CHP standına da uğrayan Toper burada bulunan görevlilere de seçim çalışmalarında başarılar diledi. Görevlilere Atatürk rozeti hediye eden Toper, çalışanlarla sohbet etti. Stantta bulunan bulunan yaşlı bir görevliye sohbet eden Toper, "Seni burada yoruyorlar sen gel evladının yanında çalış" diyerek sarıldı. Görevli de başkana sarılarak başarılar diledi. Toper daha sonra görevlilere "Aday niye dışarıdan, burada o kadar Cumhuriyet Halk Partili varken bir tane Beşiktaşlı aday bulamadınız mı" dedi. Görevliler ise "O da partili olsun onu da seviyoruz" diye karşılık verdi. Toper ise "Ben Beşiktaşlıyım sandıklar kapanınca hepiniz bana oy vereceksiniz biliyorum" dedi ve başarılar dileyerek stanttan ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek

Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkan Adayından CHP Stant Görevlilerine Atatürk Rozeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]