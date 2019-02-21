Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkanı Disipline Sevk Edildi

MHP'li Belediye Başkanı Disipline Sevk Edildi

16 dakika önce

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP'li Belediye Başkanı Disipline Sevk Edildi, System.String[]
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Politika
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