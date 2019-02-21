MHP'li Belediye Başkanı Disipline Sevk Edildi
16 dakika önce
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP
'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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