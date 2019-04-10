MHP'li Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı

MHP'li Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, mazbatasını alarak göreve başladı.

MHP'li Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, mazbatasını alarak göreve başladı.



Kahta İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ahmet Üner'den mazbatasını alan Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, açıklamada bulundu.



Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Gaffari Akkuş, "31 Mart Yerel seçimlerinde MHP'den girdiğim Bölükyayla adaylığım süresince beni yalnız bırakmayan, her daim yanımızda olan ve samimiyetlerini 31 Mart'ta ortaya koyarak bizlere bu makamı emanet eden Bölükyayla halkına yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsıma oy vermiş olsun ya da olmasın herkes benim için kıymetlidir, değerlidir. Biz bu makama beldemize hizmet etmek amacıyla talip olduk. Bu saatten sonra bize düşen en büyük sorumluluk, beldemizin beklentilerine cevap verebilmek, hizmet üretebilmek ve Bölükyaylalı kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmektir.



Bölükyayla Belediyesi'nin kapılarının herkese açık olacağı, ben sadece belediyemizin kapılarını değil, yürek hanemizin kapılarını da Bölükyaylalı vatandaşlarımız için ardına kadar açacağım. Hizmet etmek gönül işidir, samimiyet işidir. Samimiyetle, gayretle ve tevazu ile gecemizi gündüzümüze katacak ve Bölükyayla beldemizde hizmet bayrağını en yükseklere taşıyacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bölükyaylalı hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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