MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu - Son Dakika

MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu

07.02.2021 23:17

MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu -Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a darp girişimi Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Osman Türkyılmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi.

MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu

-Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a darp girişimi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Osman Türkyılmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında ilçe merkezi Hacıbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, rutin saha denetimleri esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırmasıyla darp edildi. Dizinden yara alan Başkan Türkyılmaz, kendi imkanıyla Tıp Fakültesi Hastanesine giderek tedavi oldu. Türkyılmaz, doktorların kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı, sevenleri yalnız bırakmadı.

Olayı duyan ilçe halkı Türkyılmaz'ın evinin önüne gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde yaptığım yürüyüşler esnasında bilinmeyen bir şahıs tarafından darp edildim. Sağlığımda herhangi bir sıkıntı yoktur. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

"Saldırıya uğradım"

İHA muhabirine yaşadığı anları anlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede saha çalışmalarını denetleme sırasında kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darp edildiğini söyledi.

Sağlığında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bütün yapmış olduğum saha denetimlerinde yürürken kimliğini bilmediğim bir vatandaş geldi. Selam verdim. 'Vay şerefsiz' dedi saldırdı. Dizime vurdu. Yakamdan sarıldı. Buradan sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dualarını eksik etmesinler. Sağlığımda herhangi bir sıkıntı yok. Bir gün dinlenip ertesi gün yine işimizin başında olacağız. Yine biz sahalarda olmaya devam edeceğiz. Bizleri yıldıramazlar. Bizim işimiz hizmet etme işimiz. Önemli olan buradan vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum."

"Tehdit ediliyorum"

Daha önceden de tehditler aldığını belirten Türkyılmaz, "Tehdit alıyordum. Çünkü biliyorsunuz Yahşihan büyük bir bölge. Hatalı işler vardı. O hatalı işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Tehditlerimiz vardı. Olayın sıcaklığıyla ne olduğunu bilmiyoruz ama hemen hastaneye geçtik. Sağ olsun doktorlar ilgilendiler. Şu anda da evimde dinleniyorum. İstirahat halindeyim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kimliği belirli değil. Emniyetimiz çalışıyor. Herkes rahat olsun. İşimizin başındayız. Sağlığımız yerinde" ifadesini kullandı.

MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu
MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu
MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu
MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu

Milliyetçi Hareket Partisi, Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Himalayalar'dan kopan buzul parçasının neden olduğu selde çok sayıda cansız bedene ulaşıldı Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj
Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi         
23:04
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı         
20:55
Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var         
20:45
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı         
19:54
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı         
15:53
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor         
13:51
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 23:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı: Tehdit alıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei