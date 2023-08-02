MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik'in hapis cezası infazı durduruldu - Son Dakika
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MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik'in hapis cezası infazı durduruldu

02.08.2023 19:30

Yumurtalık ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkında verilen hapis cezası ve kamu hizmetlerinden yasaklılık kararı istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi kararı yerinde buldu ancak infazın durdurulması kararı alındı. MHP Adana İl Başkanlığı ise karara güvendiklerini belirtti.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkında Yumurtalık Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ve 'kamu hizmetlerinden yasaklılık' kararı istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi kararı yerinde buldu ancak sanık avukatının başvurusu üzerine adli tatil sonuna kadar infazın durdurulmasına karar verildi.

Yumurtalık ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik hakkında 12 Mayıs'ta 'görevi kötüye kullanma' suçundan 'kamu hizmetlerinden yasaklılık' kararı verildi. Başkan Filik, kararı üst mahkemeye taşıdı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Haziran'da kararı görüştü. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda isabetsizlik bulunmadığını belirtip, itirazı reddetti. Sanık avukatı, 18 Temmuz'da bu kararı 'görevi kötüye kullanma' suçu değil, 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçu olduğuna ilişkin itirazda bulundu. Dün, yeniden toplanan mahkeme heyeti, esas heyetin adli tatilde olması ve esasa ilişkin kararın adli tatil sonrasına kalma zorunluluğunu göz önünde bulundurup, başkan hakkındaki infaz kararını durdurdu.

Başkan Türkeş Filik, yaptığı yazılı açıklamada, kararın çalışma azim ve kararlılığını bir nebze olsun azaltmayacağını belirterek, "Aksine hizmet için bizi kamçılayacaktır. Çünkü Türk adaletine ve adalet sistemine güvenimiz tamdır. Ben ve ekip arkadaşlarım ilçemize hizmet için yaptığımız her iş ve işlemi mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kamu yararını gözeterek yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.'KARARA GÖRE HAREKET EDİLECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOKTUR'MHP Adana İl Başkanlığı, Türkeş Filik'in görevden alınması ve hukuki süreç hakkında Yumurtalık Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Zorba, "İnfazın durdurulması kararı, mülki ve adli makamlarla paylaşılmış olup, karara göre hareket edileceğinden zerre şüphemiz yoktur. MHP olarak bizim Türk adaletine ve adalet sistemine ve mülki makamlara güvenimiz tamdır." dedi.

Kaynak: DHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkeş Filik, Yumurtalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik'in hapis cezası infazı durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Belediye Başkanı Türkeş Filik'in hapis cezası infazı durduruldu - Son Dakika
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