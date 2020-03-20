MHP'li belediye başkanlarına, partiden 'Korona virüs' tedbiri uyarısı - Son Dakika
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MHP'li belediye başkanlarına, partiden 'Korona virüs' tedbiri uyarısı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Covid-19' virüsü nedeniyle belediye başkanları tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP'li belediye başkanlarına, partiden 'Korona virüs' tedbiri uyarısı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Covid-19' virüsü nedeniyle belediye başkanları tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan 'Covid - 19' virüsünün, birçok ülkeyi ve binlerce insanı etkilediğini, gün geçtikçe de etkilemeye devam ettiğini aktaran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün Dünya üzerinde 'Covid-19' hastalığına yakalanan insan sayısı 200 bine ulaşmış, ölüm vakaları da 8 bini geçmiştir.

Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020'de görülmüş, dün itibariyle de hasta sayısı 191'den 359'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla devletin almış olduğu tüm tedbirleri desteklediğini ve uygulamaya konulmasında öncülük ettiğini kaydeden Durmaz, "Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu belediye başkanlıkları, devletimizin almış olduğu tedbirleri destekleyip uygularken aşağıda belirtilen hususlara özellikle riayet etmeleri zorunluluk halini almıştır. Söz konusu uyarı ve alınması gereken tedbirlerin uygulanması noktasında belediyelerimiz milletimize örnek olmalıdır.

Tüm belediye başkanlıklarımızın titizlikle ve hassasiyetle konuya yaklaşmalarını rica eder, çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar dilerim" aktarımında bulundu.

Durmaz, belediye başkanları tarafından alınması gereken tedbirleri şu ifadeleri kullanarak aktardı:

"Devletimizin yetkili kurumları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kişilerden doğrudan bilgi alınmalıdır. Alınan bilgiler vatandaşlarımız ile paylaşılmalı, toplumun yanlış bilgilendirilmesine müsaade edilmemelidir. Belediyelerimizin 'reklam-tanıtım' alanlarında özellikle Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerine yer verilmeli, bu bilgilerin ve uyarıların daha çok vatandaşımıza ulaşmasında belediyelerimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmalıdır. 'Covid-19' virüsünün insandan insana bulaşmasında en önemli etkenin insanların birbirleri ile temasları olduğu uzmanlarca sık sık belirtilmiştir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın birbirleri ile temas olasılığı fazla olan her çeşit organizasyon mutlaka iptal edilmeli ya da ertelenmelidir. Vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları alanlar ve toplu taşıma araçları sık sık dezenfekte edilmeli, kontrolleri yapılmalıdır. Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır. Sık sık gündeme gelen kimi ürünlerin fiyat artışı konusunda belediye zabıtalarımız denetim ve kontrollerini arttırmalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina kurallarının ve tedbirlerinin uyulması ve uygulanması konusunda belediyelerimiz mutlaka üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32 Kaynak: İHA

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