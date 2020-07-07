MHP'li belediye başkanlarından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür - Son Dakika

Kütahya'da görev yapan MHP'li belediye başkanları, geçen pazar günü il merkezi ile bazı ilçelerde ziyaret ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, projelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

MHP'li başkanlar, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'da Cumhur İttifakı'nı hissettirmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un bürokratlarıyla ilçe ve belde belediyelerinin sorunlarını dinleyerek çözüm bulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, ilimiz genelindeki bütün belediyelere verdiği destekler için ve Cumhur İttifakı'nın içinde olduğumuzu biz seçilmiş MHP'li belediyelere hissettirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana ilk defa protokolde yer verdiği ve yine ilk defa bu kadar çok bürokratla sorunlarımızı dinleyerek anında çözüm bulduğu için MHP'li belediye başkanları olarak minnettarız. Sayın Bakanımız ile bu toplantıları organize eden Kütahya Valimize, Kütahya milletvekillerimize ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz MHP Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız."

Milletvekili Ahmet Erbaş da Kurum'un desteklerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.