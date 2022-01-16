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MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu - Son Dakika

MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu

16.01.2022 15:54
MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu

Niğde'nin Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde 21 yaşındaki kızı Neslihan Üzümcü'yü odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Genç kızın gazdan zehirlendiği belirtilirken, erkek kardeşinin de yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan ile oğlu Ömer'in hareketsiz yattığını fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

SOBADAN GAZ SIZMIŞ

Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybettiğini, Ömer'in ise durumunun kritik olduğunu belirledi.

KARDEŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Neslihan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Ömer ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP'li belediye meclis üyesi, sabah odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu
MHP'li belediye meclis üyesi, sabah odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu
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Milliyetçi Hareket Partisi, Jandarma, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu - Son Dakika
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