MHP'li bir isim daha istifa ettiğini duyurdu - Son Dakika

MHP'li bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

31 Mart seçimlerinde MHP Karacasu Belediye Başkanı seçilen Zeki İnal istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan İnal, partiden istifa gerekçesinin sağlık sorunları olduğunu belirtti.

MHP'li Karacasu Belediyesi'nde istifa şaşkınlığı yaşanıyor. 31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Zeki İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, belediye başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. "GENEL BAŞKANIMIZIN HER DAİM EMRİNDEYİM" İnal, sosyal medya üzerinden duyurduğu istifasının gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. MHP'li İnal'ın açıklaması şöyle: "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla..."

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