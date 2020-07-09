MHP'li Bülbül, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya'da meydana patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada yaralananları Yenikent Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Patlamada şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dileyen Bülbül, "Yine yaralı Mehmetçiklerimiz var. Ağır yaralı olan Hendek Belediyesi personeli kardeşimizin ameliyatı devam ediyor. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yakınları, arkadaşları, dostları hepsi bizim hemşehrimiz, kardeşimiz. Onların sıkıntılarını paylaşmak istedik." diye konuştu.

Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de hastaneye gelerek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok kısa süre önce havai fişek fabrikasında yaşanan patlamadan hemen sonra yine aynı fabrikayla alakalı olarak imha sırasında bu sefer böyle bir hadisenin meydana gelmesi, acımızı katbekat artırmıştır. Bunun tarifi mümkün değildir. Bu hadise de sayın Bakanımız da ifade ettiler, mutlaka araştırılacaktır, tetkik edilecektir. Yeterli bilgiye şu an itibarıyla sahip değiliz. Ancak biliyoruz ki bu imha çalışmaları sırasında, jandarmanın Türkiye çapında faaliyet gösteren uzmanlaşmış bomba ve patlayıcı imha ekipleri burada görev almaktaydı. Hadise nasıl meydana geldi, burada bir ihmal, hata, eksiklik söz konusu muydu, tabii bunlar yapılacak araştırmalarla ortaya çıkacaktır. Ancak şuna eminiz ki bu kadar yaşanan acıdan sonra devletimiz herhangi bir ihmalin tespiti durumunda gereğini yapacaktır."