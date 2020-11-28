MHP'li Bulut: "Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor" - Son Dakika

MHP'li Bulut: "Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor"
28.11.2020 14:46
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, vatandaşları korona virüs önlemlerine karşı duyarlı olmaya davet ederek, "Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, vatandaşları korona virüs önlemlerine karşı duyarlı olmaya davet ederek, "Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100 arttığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından MHP Tokat Millet Vekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tokat'ta vaka sayısındaki artışa vurgu yapan Bulut, "Durumun ciddiyetini yaşayarak görüyoruz. Lütfen tedbirlere uyalım. Temizli ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterelim. Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor" şeklinde paylaşımda bulundu. - TOKAT
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