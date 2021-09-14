Üye Girişi
MHP'li Bulut direksiyon başına geçti - Son Dakika

MHP'li Bulut direksiyon başına geçti

14.09.2021 11:12
MHP'li Bulut direksiyon başına geçti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeşilyurt Belediyesinde hibe edilen çöp toplama aracının direksiyon başına geçerek ilçede tur attı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeşilyurt Belediyesinde hibe edilen çöp toplama aracının direksiyon başına geçerek ilçede tur attı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çat Beldesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçlar kurban kesilerek hizmete sunuldu. Hibe edilen çöp toplama aracının direksiyonu başına geçen MHP'li Bulut, ilçede tur attı. Daha sonra düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya gelen MHP'li Bulut, "Bu kasabayı çok sevdiğimi milletvekili olmadan önce de geldiğimde belirttim. Bu kasabanın bizi sevgi ve muhabbetle kucakladığına her zaman şahit oluyoruz. Seçildiğimiz günden bu güne kadar Çat Kasabasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu araçların dışında yayla projemizde önemli adımlar attık. En kısa zamanda yayla yolu yapılacak. Yeni okul binası 2022 yılı içinde tamamlanacak. Daha güzel projelerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katkıları ile hayata geçirilecektir" dedi.

Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törene katıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde de temaslarda bulunan MHP'li Bulut, kırsaldan merkeze küçük yerleşim yerlerinden büyükşehirlere doğru göçü engellemenin en temel yolunun insanlara yaşadıkları yerlerde iş imkanı sağlamaktan geçtiğini söyledi. Bulut, "Eğer insanlar ailelerini geçindirecek iş bulurlarsa baba ocaklarını terk etmezler. MHP'li Belediyeler bunun gayreti içerisindeler. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Yatırımcılar da riskleri göz önüne alarak buralara gelip yatırım yapıyorlar. Bu yatırımları buraya getiren belediye başkanımıza ve buralara yatırım yapan ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'ta bir değişim yaşıyoruz. Yapılan bulvarlarla, üç geçitlerle, yeni işletmelerde bunu hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt'ta 4 ayrı tesisin açılışını gerçekleştirildiğini belirten MHP'li Bulut, "Tesislerde 120 bayan, 30 bay elamana iş imkanı sağlanıyor. Açılışı yapılan ilk tesis belediyenin sosyal tesisleri oldu. Belediyenin sosyal tesisleri yenilenirken, atıl bina yaşanılabilir bir hale getirildi" ifadelerini kullandı. - TOKAT

MHP'li Bulut direksiyon başına geçti
MHP'li Bulut direksiyon başına geçti
MHP'li Bulut direksiyon başına geçti

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Yeşilyurt, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut direksiyon başına geçti - Son Dakika


Son Dakika

Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi 12:27 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan 12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı 12:00 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi 10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Tarım Bakanlığı ve DSİ, 10:26 Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı

Son Dakika Haberleri
12:55 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 13:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Bulut direksiyon başına geçti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement