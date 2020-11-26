MHP'li Bulut: Erbaa, altın madenciliği için yanlış coğrafyadır - Son Dakika

MHP'li Bulut: Erbaa, altın madenciliği için yanlış coğrafyadır

26.11.2020 16:20
MHP'li Bulut: Erbaa, altın madenciliği için yanlış coğrafyadır, System.String[]

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Erbaa ilçesinde, siyanürle ayrıştırılarak yapılacak altın arama işlemlerine karşı olduklarını söyleyerek, "Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve...

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Erbaa ilçesinde, siyanürle ayrıştırılarak yapılacak altın arama işlemlerine karşı olduklarını söyleyerek, "Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve yanlış koşullardır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Melis'te partisinin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile basın toplantısı düzenledi. Bulut, Tokat'ın Erbaa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek madencilik faaliyetinin bölge halkını tedirgin ettiğini söyledi. Siyanürle altın ayrıştırma faaliyetinin gerçekleştirileceğinin iddia edildiği Sakarat ve Boğatlı yaylalarının resmini gösteren Bulut, "Burası Türkiye'nin doğa harikası koruma altındaki yaylalarından bir tanesi ve bağlandığı Erbaa Ovası'yla birlikte Türkiye'nin koruma altındaki en önemli tarımsal havzalarından birisi. Karşı çıktığımız husus; yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış koşullarda altın çıkarma faaliyetidir. Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve yanlış koşullardır" dedi.Bulut, bu konunun istismara kapalı bir mesele olduğunu belirterek, "Bu mesele, demokratik yollarla hukuk düzeninin imkan verdiği ölçüde Erbaalı hemşerilerimizin halisane niyet, gayret ve kaygılarını devlete aktarma meselesidir. Dolayısıyla, Erbaalının mayasını, karakterini, vatanseverliğini bilmeyen insanların kendi ideolojik sapkınlıkları için Erbaa'nın bu hassasiyetini ve meselesini istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.


MHP'li Bulut: Erbaa, altın madenciliği için yanlış coğrafyadır

Milletvekili, Erbaa, Tokat, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'li Bulut: Erbaa, altın madenciliği için yanlış coğrafyadır - Son Dakika


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