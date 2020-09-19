MHP'li Bulut: "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız" - Son Dakika

MHP'li Bulut: "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız"

MHP'li Bulut: "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız" Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız ve bu konuda da kararlıyız" dedi.

MHP'li Bulut: "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız"

TOKAT - Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız ve bu konuda da kararlıyız" dedi.

Milliyetçi Hakaret Partisi 13. Olağan Tokat İl Kongresi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci'nin divan başkanlığında yapıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye katılan partililer sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen salona ateşleri ölçülerek alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan kongre Kur'an tilaveti ile devam etti. Mali bilançonun okunmasının ardından kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci konuşma yaptı. Yunanistan'la yaşanan krize değinen Şekerci, " Yunanistan'ın bu düşmanca tutumuna Türk milleti geçmişlerine hiç boyun eğmediği gibi bundan sonra da o mavi 478 bin metrekarelik denizlerimizde de boyun eğmeyecektir. Bu böylece genel başkanımız tarafından ifade edilmiştir. Türk milleti de bunun arkasındadır, net olarak ifade etmek istiyorum. Bizim genel başkanımızın konuşmasından bir alıntıyı sizlerle aktaracağım. Bu konuyu da altını çizerek bilin istiyorum. Ülkemiz için yeminimiz var ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler bozulmak, çiğnetmek için değil tutulmak ve uğruna gerekirse kendini feda etmek içindir dedi.

"İnatla ve ısrarla liderimizle problemi yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız"

Daha sonra kürsüye gelen MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP'nin ilkeler ve prensipler üzerine hareket ettiğini kaydetti. MHP'nin liderinin Devlet Bahçeli olduğunun altını çizen Bulut, "Bu partinin bugün önderi fikirlerimizin değer yargılarımızın tamamının toplamının temsilcisi liderimizdir. Dolayısıyla inatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız ve bu konuda da kararlıyız. Bunun dışında 'ben üç hilalin altında kendimi buluyorum ve Türkoğlu Türk'üm Türk milliyetçisiyim ve bu davada makam mevki ve mertebe aramaksızın yalnız ama yalnız hizmete adanmış bir yüreğim diyen, nabzım Türk Milliyetçiliği için atıyor kalbim Türk Milliyetçiliği için atıyor' diyen herkesle biriz beraberiz kapımızda, soframızda hanemizde hepsi açıktır" diye konuştu.

"Tek liste uzlaşmanın, birliğin ve beraberliğin adıdır"

Tek liste ile kongreye girmelerini eleştirenlere seslenen MHP'li Bulut, "Bugün tek listenin bir kere daha söylüyorum adına dayatma diyenlere biz de diyoruz ki tek liste üç hilalli tek sancağımızın altında el birliğiyle toplanmanın adıdır. Tek liste uzlaşmanın, birliğin ve beraberliğin adıdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren Mustafa İpek ile birlikte yönetimi anons edildi. Yeni yönetimin partililere tanıtılmasının ardından oy kullanma işlemlerine geçildi.

MHP'li Bulut: İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız' - Son Dakika


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