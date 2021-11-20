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MHP'li Büyükataman "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika

MHP'li Büyükataman "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı"nda konuştu

20.11.2021 13:04

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "İnancımız ve anlayışımız odur ki Türkiye varsa biz varız.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "İnancımız ve anlayışımız odur ki Türkiye varsa biz varız. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle atacağımız her adımı, ağzımızdan çıkacak her sözü, ardına düşeceğimiz her konuyu bu temel esas dikkate alınmak kaydıyla değerlendirmek durumundayız." dedi.

Büyükataman, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Anadolu'yu karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bu tür toplantılar başladığından beri kendilerine erken seçim sorularının yöneltildiğini ifade eden Büyükataman, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlere birtakım anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Aslında bu çalışmalar bizim dünden bugüne icra ettiğimiz ama pandemi nedeniyle ötelemek zorunda kaldığımız normal faaliyetlerimiz. Siyaset kurumunun, toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar tabii bir şey olamaz. Bunu yapmıyorsa zaten siyaset kurumu görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Kaldı ki gerçekten ülke olarak maruz kaldığımız tehdit ve tehlikeler dikkate alındığında, muhatap olduğumuz sıkıntılar değerlendirildiğinde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç hissettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumunun sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek ölçüde bugün çok daha fazla."

"Böyle bir muhalefet anlayışı ülkeyi gerçekten felakete sürükler"

Büyükataman, Türkiye'de muhalefetin ciddi sorumluluk taşıdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnancımız ve anlayışımız odur ki Türkiye varsa biz varız. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle atacağımız her adımı, ağzımızdan çıkacak her sözü, ardına düşeceğimiz her konuyu bu temel esas dikkate alınmak kaydıyla değerlendirmek durumundayız. Üzülerek ifade ediyorum. Bu kadar demokrasilerde önem arz edilen muhalefetin Türkiye'deki temsilcileri ne yazık ki son dönemlerde çok daha net yaşanır olduğu üzere iyi imtihan vermiyor. Gözü kararmışçasına Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek, Türkiye'yi attıkları her adımla biraz daha itibarsızlaştırmaya doğru götürebilecek, ağızlarından çıkan hemen her gün değişen farklı gündeme dair söylemlerle Türkiye'yi biraz daha itibarsızlaştırabilecek bir sorumsuzluk anlayışı ve örneğini sergiliyor bugün muhalefet. Böyle bir muhalefet olmaz. Böyle bir muhalefet anlayışı ülkeyi gerçekten felakete sürükler."

Türkiye'nin her anlamda bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Büyükataman, "Bu kuşatmayı bertaraf etmek zorundayız. Türkiye'nin geleceğine birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey sistem tartışmaları değil. Bu konuda aziz millet irade ortaya koydu, çok üst düzey bir katılımla Türkiye'nin yeni dönemde yeni bir yönetim sistemiyle idare edilmesi konusunda iradesini beyan etti. Bunu tartışmanın kimseye bir yararı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın paydaşı olarak 2023 seçimlerine gireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Deniz Depboylu, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda partili katıldı.

MHP'li Büyükataman Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı nda konuştu
MHP'li Büyükataman Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı nda konuştu
MHP'li Büyükataman Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı nda konuştu
MHP'li Büyükataman Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı nda konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Büyükataman 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Büyükataman "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika
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