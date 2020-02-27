MHP'li Büyükataman: Avrupa ülkeleri ve ABD'yi duyarlı olmaya davet ediyorum - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Avrupa'ya ve ABD'ye tavsiyemiz, Türk ve İslam düşmanlığının yaygınlaşması için verdikleri mücadeleyi sonlandırmasıdır. Sorumluluklarını yerine getirmekten uzak tavır takınan Avrupa ülkelerini ve ABD'yi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da her yıl onlarca camiye saldırı düzenlendiğini, binlerce ırkçı eylem tertip edildiğini bildirdi. Batı'da ırkçı terörün son 5 yılda yüzde 320 oranında arttığını kaydeden Büyükataman, buna rağmen Batılı siyaset ve din adamlarının bu meseleye gereken hassasiyeti göstermediğini belirtti. Özellikle Türklerin yoğun olarak bulunduğu Batı ülkelerinde Türklerin öncelikli hedef seçildiğini belirten Büyükataman, "20 Şubat 2020 günü 5'i Türk, 9 Müslüman'ın hayatını kaybettiği Almanya'daki saldırının acısı dinmemişken, 25 Şubat günü yine Almanya'da bir Türk spor kulübünün binasına saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıya cüret edenlerin cesaretlerini Avrupa'nın Türk ve İslam düşmanlığına sessiz kalmasından aldığı şüphesizdir" dedi.

'MÜSLÜMANLIK, KABİLE İNANIŞI DEĞİLDİR'

Büyükataman, ABD'nin İslam'ı şekillendirme gayretinin 2005 tarihinde Manhattan'daki St. John Katedrali'nin Sinod binasında kadın imama cuma namazı kıldırılmasıyla bambaşka bir boyuta taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devam eden süreçte ABD, FETÖ marifetiyle 'dinler arası diyalog' saçmalığı üzerinden ve 'ılımlı İslam' parolasıyla dünyada Müslümanlığı özünden çıkarmaya çalışmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'Fransız İslamı' planı çerçevesinde himayesine aldığı bir kadın imamın geçtiğimiz cuma günü kadın erkek karışık bir cemaate cuma namazı kıldırması İslam'a müdahale ve İslam'ın Hristiyanlar tarafından şekillendirilmesi gayretlerinden başka bir şey değildir. Müslümanlık; Amerikalıların, Almanların, Fransızların ya da diğer Hristiyanların oturup yeni kurallar belirleyebileceği, beğenmediği kısımları değiştirebileceği, kendi bakış açısıyla çağ dışı ilan edebileceği bir kabile inanışı değildir. 'Almanya İslam'ı', 'Fransız İslam'ı' gibi ucubelikleri kabul etmez. Müslümanlığı kendi dinleriyle, yahut ilahi olmayan dinlerle karıştırmamaları, Batı'nın iç huzuru ve tutarlılığı açısından da önemlidir. Laisizmin beşiği olarak görülen Fransa'da hayata geçirilen İslam'a Hristiyan bakış açısıyla yön verme projesini kınıyorum. 1977'den beri Türkiye'den Fransa'ya gitmekte olan öğretmenleri ve imamları 'ayrılıkçı İslam'la mücadele' kapsamında ülkeye almayacağını söyleyen Macron, Türkiye'nin resmi görevlilerini ırkçı eylemlerin hedefi haline getirmektedir. Avrupa'ya ve ABD'ye tavsiyemiz, Türk ve İslam düşmanlığının yaygınlaşması için verdikleri mücadeleyi sonlandırmasıdır. Bir barış dini olan İslam'ı terörle birlikte anıp Müslüman düşmanlığı yapmak, Müslümanlığın içini boşaltmaya çalışmak dünyanın huzuruna bir katkı sağlamayacaktır. Bu kapsamda sorumluluklarını yerine getirmekten uzak tavır takınan Avrupa ülkelerini ve ABD'yi duyarlı olmaya davet ediyorum."