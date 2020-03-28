MHP'li Büyükataman: "Ceza indirimi teklifiiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman: 'Ceza indirimi teklifiiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir' - Son Dakika

MHP'li Büyükataman: "Ceza indirimi teklifiiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ceza indirimi teklifi toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir" dedi.

MHP'li Büyükataman:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ceza indirimi teklifi toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gazeteci Şirin Payzın'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.


Bütükataman tarafından yapılan açıklamada, "Çaptan düşen Kandil'in "Şirine"si, yeniden gözde olabilmek adına kendini seriye alarak Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmış. Uzattığı dil her zaman olduğu gibi Kandil'in izlerini taşımakta, PKK'nın nefreti kokmaktadır. Partimizin teklifinden bihaber bir halde; bir ilimizde yaşanan kadın cinayeti üzerinden Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef göstermeye çalışarak gerçeğin ışığını yalanla kesen bu tip, gazeteci değil, Türk ve Türkiye düşmanlarının tetikçisidir. Zamanlama ile ilgi ciddi sorunları olan; kimi zaman erken, kimi zaman geç gelen; ancak mutlaka bulduğu her fırsatta Genel Başkanımıza saldırarak açığını kapatıp Kandil'i tatmin etmeye çalışan Şirine'nin derdi aşağılık bir cinayete kurban giden kadınımız değildir" denildi.


MHP'nin ceza indirimi teklifinin kader mahkumlarını kapsadığını vurgulayan Büyükataman, "Ömrünü terör örgütü üyelerine genel af çıkarmaya adayan Şirine'nin derdi 4 gün önce yazdığı üzere FETÖ'nün ve Kandil'in hizmetkarları ' Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Osman Kavala ve benzer durumda olanların' yani vatan hainlerinin ceza indiriminden faydalanamayacak olmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin ceza indirimi teklifi kader mahkümlarını kapsamakta ve toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir. Şirine'ye Genel Başkanımızın 6 Mart 2018 tarihli Meclis grubu konuşmasındaki şu sözlerini hatırlatmakta fayda var: 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz, diyen aziz milletimiz, kadına uzanan her kirli ele hak ettiği cezayı vermeye, her bedeli ödetmeye kararlıdır. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam, neyse gereği yapılmalıdır. Kim ki, kadına bir fiske vurduysa buna pişman edilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, Şirine, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:25 Kaynak: İHA

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