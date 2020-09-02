MHP'li Büyükataman: "CHP yönetiminin tutarlı olduğu tek konu karşı çıkmaktır" - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP yönetiminin tutarlı olduğu tek konu karşı çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP'nin salgın sürecinde de işletmelerin kapatılması ve açılmasına itiraz ettiğini savundu.

"CHP yönetiminin tutarlı olduğu tek konu karşı çıkmaktır." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Halkın değil Kılıçdaroğlu'nun partisi haline gelen CHP'nin, demokrasi konuşulurken mahcubiyetinden ortamı terk etmek zorunda kalacağını hatırlatalım. Kılavuzu Kılıçdaroğlu olan Özgür Özel'in ve CHP yöneticilerinin basın açıklaması adı altında her gün gerçekleştirdikleri konuşmaların içi boş, amacı Türk milletinin kafasını karıştırmaktır. Emir aldıkları çevrelere yaranma gayretinden başka bir şey değildir, hükümsüzdür."