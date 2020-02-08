MHP'li Büyükataman'dan 51'inci kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletinin, Milliyetçi Hareket'e olan ihtiyacının şuurundayız. Milliyetçi Hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır; Türk milletinin sadık hizmetkarı, ülküdaşı olmaya devam edecektir" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, partisinin 51'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, şan ve şerefle dolu, Türklüğe adanmış 51 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, MHP'nin kurulduğu günden beri vatan ve millet sevdalılarının buluşma noktası, Türk Milliyetçiliği fikrinin okulu haline geldiğini bildirdi. Büyükataman, "Bu okulun ülke çapında uyandırdığı milli şuur sayesindedir ki Büyük Gazi'den sonra unutturulmaya çalışılan Türklüğün medeni vasfı milletimize yeniden hatırlatılmıştır. Yine bu okul sayesindedir ki milletimiz, içine çekilmeye çalışıldığı küçük millet olma kompleksinden uzaklaştırılmıştır. Ecdadını daha iyi tanıyan milletimiz, daha büyük işler yapacağına inanmış ve Milliyetçi Hareket'in Türklüğün yüceliğini hatırlatan söylem ve eylemleri sayesinde ayağa kalkmıştır" dedi.

'MİLLİYETÇİ HAREKET'E OLAN İHTİYACIN ŞUURUNDAYIZ'

MHP'nin yine bu sebeple iftiralara uğradığını, Türk ve Türkiye düşmanlarının öncelikli hedefi haline geldiğini vurgulayan Büyükataman şöyle dedi:

"Çok şükür ki 'Türküm' demenin neredeyse ayıp olduğu, Türkiye dışındaki Türklere sevgi beslemenin ise suç olduğu o acı günlerden bu güzel günlere gelinmiştir. Hakk'ın vadettiği günlere, gerçek şafağa ise henüz ulaşılmış değildir. Bu iman ve inançla mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Türk milleti kutlu hedefe doğru ilerledikçe önümüze daha büyük engellerin çıkacağının farkındayız. Bu engelleri aşacak güce ve donanıma da sahibiz. Türk milletinin, Milliyetçi Hareket'e olan ihtiyacının şuurundayız. Milliyetçi Hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır; Türk milletinin sadık hizmetkarı, ülküdaşı olmaya devam edecektir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin kızıl elmamız olarak gösterdiği '2023 bölgesinde lider ülke Türkiye' ve '2053 küresel güç Türkiye' hedeflerine ulaşmak için durmak, dinlenmek, yorulmak bilmeden çalışma azmindeyiz."