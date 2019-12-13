MHP'li Büyükataman'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Büyükataman'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi Açıklaması

6 saat önce

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde "soykırım" tasarısının ABD Senatosuna getirilmesine ilişkin, "ABD adına büyük bir utanç vesilesi, bizim adımıza yok hükmünde.

MHP'li Büyükataman'dan ABD'ye

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde "soykırım" tasarısının ABD Senatosuna getirilmesine ilişkin, "ABD adına büyük bir utanç vesilesi, bizim adımıza yok hükmünde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosunun aldığı sözde "soykırım" kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükataman, ABD'nin her seçim sürecinde bu tasarıyı gündeme getirdiğini hatırlattı. Büyükataman, "Geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde soykırımın, alelacele ABD Senatosuna getirilmiş olması, kendileri adına büyük bir utanç vesilesiyken bizim adımıza yok hükmündedir." eleştirisini yaptı.

" Kristof Kolomb'un 1492'de yolunu şaşırıp Atlantik Okyanusu'nu aşarak Kuzey Amerika'ya ulaşmasıyla başlayan, Kızılderili katliamları 1886 yılına gelindiğinde insanlık dışı amacına ulaşmış ve en az 60 milyon Kızılderili hayatını kaybetmiştir. Koloniler döneminde başlayan daha fazla kazanç, kendini büyük görüp diğerlerini yok sayma kültürü, böylece 4 Temmuz 1776'da kurulan ABD'nin genetik kodlarına işlemiştir." ifadelerini kullanan Büyükataman, Amerika'nın soykırımdan söz edecek son ülke bile olmadığının altını çizdi.

Büyükataman, "İlaç şirketlerinin daha da zenginleşmesi için zencilere ilaç deneylerinde ölümcül hastalık bulaştırılması ABD için sıradan bir vakıadır. Özellikle Alabama'da topyekun bir halkın denek olarak kullanılması, hastalığa müdahale edilmeyip hastalığın seyrinin takip edilmesi, insanlık tarihinin görmediği bir devlet terörüdür." hatırlatmasında bulundu.

Ermenilerin iddialarının tarihi belgeler ışığında asılsız olduğunu vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti:

"Bu sebeple bu bir iddia değil, iftiradır. Osmanlı Devleti, Ermenilerin sözde katliam iddialarının araştırılması için İspanya'ya Hollanda'ya, Danimarka'ya ve İsveç'e Şubat 1919'da birer nota göndermiş ve ikişer hukukçu görevlendirilmesini ve soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmiştir. Bu talep, İngiltere'nin engellemesi sebebiyle sonuçsuz kalmıştır. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin 'arşivlerimizi açalım, bu iddiaları tarihçiler araştırsın' önerisi karşılık bulmamaktadır."

Büyükataman, Türkiye'nin 2023 lider ülke hedefine koştuğunu belirterek, "Türkiye'yi çıktığı yoldan geri çevirmeyi amaçlayan bu hamlelere karşı şanlı devletimizin ve asil milletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın şirketlerinin çıkarlarını korumak için ve sömürmek amacıyla gittiği coğrafyaların tamamında Türklerin şefkatli ellerini karşılık beklemeksizin uzattığına işaret eden Büyükataman, "Temiz Türk milleti, ABD senatörlerinin kanlı ellerini kaldırmasıyla kirlenmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsmet Büyükataman, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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