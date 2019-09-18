Mhp'li büyükataman'dan bakan selçuk'a mektup

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, 9'uncu sınıflarda okutulan tarih ders kitabında yer alan 'Türklerin İslamiyet'i Kabulü' başlıklı bölümün içeriğine ilişkin mektup gönderdi. Ataman mektubunda, "Metinde Kürtlerin Türklerden önce Müslümanlığı kabul ettikleri ifadesi, Kürt tarihinin Türk tarihiyle yarıştırılması gibi art niyetli bir kaygıyı bünyesinde barındırmaktadır" ifadesine yer verdi.MHP'li Büyükataman, 9'uncu sınıflarda okutulan tarih kitabının içeriğine dair Bakan Ziya Selçuk'a mektup gönderdi. Büyükataman mektubunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli bir hizmeti yerine getirdiğini, öğrenci sayısı ve 1 milyonu aşkın öğretmeni ile bir eğitim ordusu olduğunu bildirdi. Bu ağır sorumluluk nedeniyle Bakan Selçuk'a teşekkür eden Büyükataman, mektupta şu ifadelere yer verdi:"2017-2018, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemlerinde Yardımcı Doç. Dr. Mehmet Ali Kapar editörlüğünde '9'uncu Sınıf Tarih Ders Kitabı' olarak okutulan kitaplarda yer alan, 'Türklerin İslamiyet'i Kabulü' başlıklı bölümün 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de Sami Tüysüz ismiyle yayımlanan '9'uncu Sınıf Tarih Ders Kitabı'nda yer almasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. 'Türklerin İslamiyet'i Kabulü' başlığına sahip yazının muhtevasında Türklerin İslamiyet'le müşerref oluşunun tarihi vesikalarla ifade edilmesini beklerken bir Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bilimsel olmayan, öğrenciye katkı sağlamayacak ve eğitimin milliliği açısından son derece sakıncalı durumlar yaratacak sözler, şuurlu bir çabayla ders kitabının içine yerleştirilmiştir. Bu ifadelerin ders kitabına sokulması için fazlaca bir titizlik gösterilmiş olduğunu düşünmekteyim."'BÜYÜK BİR İHMAL GÖRÜLMEKTEDİR'Büyükataman, bunun milli birliği fayda sağlamadığını kaydettiği mektupta şu ifadeleri kullandı:"Bu ifadelerin eğitim-öğretimle ve öğrencinin sahip olması istenen kazanımlarla da yakından uzaktan alakası yoktur. Metinde Kürtlerin Türklerden önce Müslümanlığı kabul ettikleri ifadesi Kürt tarihinin Türk tarihiyle yarıştırılması gibi art niyetli bir kaygıyı bünyesinde barındırmaktadır. Şahsınızın ve kıymetli çalışma arkadaşlarınızın çocuklarımızın tertemiz zihinlerine Türk milletinin birlik ve beraberliğini aşılayacak bir bakışla eğitim-öğretim meselesine yaklaştığına dair inancım tam olmakla birlikte zikredilen ifadelerin ortaöğretim çağındaki gençlerimize devlet eliyle sunulmuş olmasında en nazik ifade ile büyük bir ihmal olduğu görülmektedir. Bu eserin okullarımızda okutulacak olmasını esefle kınıyor, bu ihmalde payı olanlar ve kitap hakkında gereğini yerine getireceğinizden şüphem olmadığını ifade etmek istiyorum."



