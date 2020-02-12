MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e cevap - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına cevap verdi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Büyükataman, "CHP Grup Başkanvekili özel oğlan, genel başkanımızın attığı taşla kafası yarılan Kılıçdaroğlu'na pansuman yapmak yerine 15 Temmuz hain teşebbüsüne karşı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dünya demokrasi tarihine geçecek olan duruşunu sorgulamaya kalkmış. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havaalanı'nda darbecilerle görüşüp kendi milletvekilini orada bırakarak İstanbul'da belirsiz bir yerlerde 'bekleme moduna' geçtiği dakikalarda Devlet Bahçeli Genel Merkez'e çoktan geçmiş, darbecilere meydan okumuştur ve tarih henüz 15 Temmuz'dur" dedi.

BÜYÜKATAMAN, PAYLAŞIMINDA AYRICA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Daha önce Kandil'le birleşip Genel Başkanımıza başbakanlık teklif edecek kadar alçalan Kılıçdaroğlu'nun '20 Temmuz darbesi' ve 'Türkiye yeniden hukuk devleti olduğunda' ifadeleri ile FETÖ'nün 15 Temmuz söylemleri tesadüfen mi birbirine benzemektedir? Darbe teşebbüsü gerçekleşseydi Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanlarına nerelerin düşeceğini tahmin etmek zor değil. Kılıçdaroğlu da zannederiz ki 'bekleme modundan' çıkıp 'hizmet'lerinin mükafatını alırdı."

(Mevlüt Hasgül/İHA)