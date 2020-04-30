MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt - Son Dakika

MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt

6 saat önce

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel'e tepki göstererek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir.

MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt, System.String[]

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel'e tepki göstererek, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur" dedi.


MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Büyükataman, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, "Sayın Genel Başkanımızın İzmir ve Ankara Barolarıyla ilgili sözlerini Alevi kardeşlerimize söylenmiş gibi çarpıtıp onu ikinci bir Sivas katliamının teşvikçisi gibi gösterme ahlaksızlığında bulunan Özel, bugün de benim söylediklerimi çarpıtarak Mecliste çadır tiyatrosu kurmuş. FETÖ'den 'hizmet hareketi' diye bahseden, okuduğunu anlama ve algıda gerilik sorunu yaşayan sözde CHP Sözcüsü Özgür Özel, zannederim ki bu yapıdan 'sınavdan önce soruları alma hizmeti'yle üniversiteyi kazanmış. Yoksa bu zeka ile o başarı örtüşmemekte. Tweetlerimin neresinde 'partimizin gençleri, Ülkü Ocakları kanalıyla' sana had bildireceğimi söyledim, neresinde Sivas katliamı savunması yaptım. Yalanlarınla sözlerimdeki gerçekliğin üzerini kapatmaya çalışıyor, yine haddini aşıyorsun. Sözden değil dayaktan anlayan bir zihniyetin ürünü olarak had bildirmeyi dayağa bağlaman, 'ulan' üslubuyla hakkımda konuşman çizmeye çalıştığın medeni tabloyla her nedense örtüşmemekte. Yalanların ve komplolarınla genel başkanına ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. Kulaklarını aç ve iyi dinle. Zira bu konudaki yetersizliğin partililerini de rencide etmekte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Büyükataman, Özgür Özel, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:01 Kaynak: İHA


Son Dakika

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı         
18:56
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı         
18:49
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 22:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]