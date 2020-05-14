MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı talimatla açıklama yaptığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı talimatla açıklama yaptığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatla açıklama yaptığını iddia edebilecek kadar alçalan PKK, FETÖ ve ABD'nin sesi Kılıçdaroğlu, şunu aklına sok, 'MHP Genel Başkanı kimseden emir almaz.' Ancak sana dair derin şüphelerimiz var. Kılıçdaroğlu: 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum.' PKK/PYD: 'Türkleri Afrin'e girdiğine pişman ederiz.' ABD: ' Türkiye, Afrin'e yönelik adım atmamalı.' FETÖ'cü sözde gazeteciler: 'Savaşa Zeytin Dalı adını vermişler. Türkiye Kürtleri öldürecek. Afrin savaşına hayır.'" ifadelerini kullandı.


Aynı konu üzerinde Bahçeli'nin tutumundan örnekler veren Büyükataman, "Devlet Bahçeli-6 Ağustos 2012: 'Küresel çevrelerden izinle vakit kaybetmeksizin batı ucu Afrin'i ve doğu ucu Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalıdır.' Devlet Bahçeli - 20 Ocak 2018: 'Allah, ordumuzu muvaffak etsin.' Devlet Bahçeli; tutarlılıktır, Türk milletinin sarsılmaz imanının yansımasıdır. Devlet Bahçeli; kapalı kapılar ardında Türk milletinin birliğine, dirliğine, refahına operasyon çekmeye kalkanların anlayamayacağı kadar milli ve millet iradesinin vücut bulmuş halidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin aziz mirasını sömürüp CHP'yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı haline getiren Kılıçdaroğlu'nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır. Allah ıslah etsin" dedi. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:41 Kaynak: İHA


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