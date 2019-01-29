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MHP'li Büyükataman'dan 'Tunç Soyer' Tepkisi

36 dakika önce

MHP'li Büyükataman'dan Tunç Soyer tepkisiMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki göstererek, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği Zillet İttifakı, İzmir'de 'MHP...

MHP'li Büyükataman'dan 'Tunç Soyer' Tepkisi, System.String[]
MHP'li Büyükataman'dan Tunç Soyer tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki göstererek, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği Zillet İttifakı, İzmir'de 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının' ideolojik takıntılı iddia makamının oğlunu aday göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesini eleştirdi. Kimsenin siyasi tercihine karışacak durumunda olmadıklarını belirten Büyükataman, Tunç Soyer'in adaylığı üzerine açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

'CUMHURİYET TARİHİNE KARA BİR LEKE DÜŞMÜŞTÜR'

Büyükataman, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği Zillet İttifakı, İzmir'de 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının' ideolojik takıntılı iddia makamının oğlunu aday göstermiştir. Hukuken fiilin ve suçun şahsiliği elbette tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak adaylığı açıklanan zatın babası, hukuku katletmiş bir kişidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareketi kendi hastalıklı ideolojik penceresinden yorumlayarak hiç aynaya bakmadan devletin yılmaz bekçileri olan Milliyetçi-Ülkücü Hareketi anayasal düzeni yıkmakla suçlayan ve bir çete olarak yorumlayan savcının oğlu, geçmişiyle gurur duyduğunu ifade ederek vicdanları titretmiş, küllenmiş öfkeleri yeniden alevlendirmiştir. Hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuku hiçe sayıp ideolojik bulaşıkları içerisinden Milliyetçi-Ülkücü Hareketi adeta yok etmek, vicdanı ve insanlığı dar ağacına çekmek isteyen iddia makamının ve babasının bu vicdan kasaplığıyla övünen oğlunun Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür" diye konuştu. 

Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

İsmet Büyükataman, İzmir, MHP, Tunç Soyer, Politika
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