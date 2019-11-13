MHP'li Büyükataman:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Gazeteci kisvesine bürünen bu muarız isimlerin rahatsız edici tavırları, içerisinde bulundukları yayın organında dahi huzursuzluğa sebep olur" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bazı yayın organlarında Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yönelik yapılan gazetecilikten uzak hareketlere ilişkin açıklama yayımladı.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı yayın organları vardır; bunların ne vitrindeki köşe yazarlarında ne de diğer haberlerinde hiçbir dönem tarafsız bir bakış; hakkı, hakikati teslim etme gibi gazeteciliğin gerektirdiği temel erdemleri göremezsiniz. Bunlar nerede gazetecilik ahlakından uzak, kronik iftiracı isim varsa bunları aralarına katmak için birbirleriyle yarışırlar" ifadelerini kullandı.



"Gazeteci kisvesine bürünen bu muarız isimlerin rahatsız edici tavırları, içerisinde bulundukları yayın organında dahi huzursuzluğa sebep olur" diyen Büyükataman şunları kaydetti:



"Bu isimler bir süre sonra kovulur ve kendilerine bir başka kağıt israfı ararlar. Tüm niteliksiz yayınları tükettikten sonra da üç beş kuruş kazanacakları bir Youtube kanalı açıp hezeyanlarına burada devam ederler. Bunlardan bir tanesi de güya bütün partilerde güvenilir kaynakları bulunan ve yine güya kulis bilgisi yazdığını iddia edip kişisel fantezilerini köşe yazısı diye yazan bir zat yahut zerzavattır. Defaatle söylediğimiz üzere kendisini 'takan'ın da bulunmadığı bu çürük zerzevattan salataya malzeme dahi olmayacaktır. Bu çürük zerzevat kendi aklınca uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi hakkında ipe sapa gelemez ve herhangi bir tanesi hedefi tutmamış iftiralarına rağmen bir defa dahi çıkıp özür dilemiş değildir. Gerçi özür dilemek, insani bir haslettir; bundan ve türevlerinden herhangi bir insani hasleti beklemek doğru olmayacaktır. Bunların ağababalarının Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli'ye karşı kurguladıkları onca oyun, Genel Başkanımızın feraseti ve Türk Milliyetçilerinin liderlerine sadakati sayesinde sonuç vermemiştir. Genel Başkanımızın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu herkesçe malumken kendi arzularına göre yazıp buradan fitne üretmeye çalışan bu güruh bunda da başarılı olamayınca yöntemini değiştirmiş gözükmektedir. Bu tipler bir süredir yazılarında Genel Başkanımızın, MHP'nin başına kendisinden sonra kimin geçeceğine dair çalışmalar yaptığını dillendirip kendilerine göre isimler ortaya atmaktadır."



Söz konusu gazetecinin son olarak 2017'de yazdığı yazıda MHP'nin barajı geçemeyeceğini, İYİ Parti'nin ise yüzde 28-30 oy alacağını iddia ettiğini kaydeden Büyükataman, "Genel Başkanımız; sağlığı yerinde ve görevinin başındayken MHP'de Genel Başkanlık tartışması açmak ve sözde kulis bilgileriyle saçma sapan isimler teklif etmek değil bu iki müptezelin hiç kimsenin haddine değildir.



Hele yeni gazetesine pirim kazandırmak için 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Genel Başkanımıza kendi partisinden bir genel başkan tavsiye ettiğini' iddia eden ucube bir kez daha haddini aşmıştır. Milliyetçi Hareket'e ve hasseten onun Genel Başkanı'na yön çizmeye kalkışmak aklı başında bir insanın cesaret edebileceği bir tutum değildir. MHP'de bir Genel Başkan arayışı yoktur. Türk Milliyetçileri ve büyük Türk milleti bu ahlak dışı yazılara inat Genel Başkanımızın etrafında kenetlenmiştir. Hangi açıdan bakarsanız bakın rezillik olan bu ve benzeri iddia ve yazılar birer çöptür. Bu saçmalıklar, Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bir dönemde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin; Cumhurbaşkanı'na verdiği teşvik edici desteğin meyvelerinin alınmaya başladığını gören çevrelerin histeri nöbetlerinden başka bir şey değildir. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaya ant içmiş bulunan Sayın Genel Başkanımız etrafında oluşturulmaya çalışılan kötü niyetlerin farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Büyük Türk milleti müsterih olsun ki Bilge Liderimiz ferasetiyle Türkiye'nin bu ateş çemberinden de çıkmasını sağlayacak; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir" ifadelerini aktardı. - ANKARA