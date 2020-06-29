MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendi parti içi siyasetlerine dönüktür - Son Dakika

MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendi parti içi siyasetlerine dönüktür

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ile bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ile bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür. CHP Genel Başkanı'nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye yaptığı açıklamasında partisi ve Genel Başkanları Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını bildirdi. Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan kongre öncesinde telaşa kapıldığını, ne söylediğini bilmez hale geldiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun yanıldığını ve yanlış hesap yaptığını kaydeden Büyükataman, "MHP ile bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür. FETÖ'nün sözcüsü, kalleş PKK'nın gözcüsü gibi davranan, partisini 'halk'ın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye'ye kumpas kurmak isteyenlerin karargahı haline getiren CHP Genel Başkanı'nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir" dedi.

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'MHP'NİN SİYASET ANLAYIŞINI KAVRAMASINI BEKLEMİYORUZ'

Büyükataman, MHP ile AK Parti'nin uyumlu birlikteliğinin dosta güven verdiğini, düşmana ise korku saldığını, milli birliğin, toplumsal dayanışmanın karşısında saf tutanların Cumhur İttifakı'ndan duyduğu rahatsızlığın sebepsiz olmadığını belirtti. Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye operasyon çekmek isteyen kim varsa önce Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalmaktadır. Davul ve tokmak muhasebesi yapan Kılıçdaroğlu önce boynunda taşıdığı davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen bu davulun müdavimlerinin hesabını vermelidir. Bu davul, maalesef Anadolu'muzun nefis halk oyunlarına hayat veren milli, samimi bir ezgiye sahip değildir. Bu davuldan çıkan ses ait olduğu davul gibi bu topraklara yabancıdır. Sesi uzaktan da yakından da hoş gelmemektedir. MHP dün olduğu gibi bugün de aldığı oyun tabii ki çok üzerinde bir toplumsal karşılığa sahiptir. Çünkü Milliyetçi Hareket'in talepleri, sözleri milletin menfaatinedir. Milletin haklı beklentileridir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise hangi oyu alırsa alsın toplumsal karşılığı hep barajın altındadır. ' Hükümet, dünyanın en iyi işini bile yapsa bizim hükümeti alkışlayacak halimiz yok' diyen çarpık zihniyetin MHP ve Sayın Genel Başkanımızın milletin menfaat ve beklentilerini önceleyen siyaset anlayışını kavramasını beklemiyoruz. Muhalefet etmeyi, iktidarın her söylediğinin zıddını savunmak zannedenlerin bugün FETÖ ve PKK ile aynı 'kamp'ta buluşmasına şaşırmamak gerekmektedir."

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN UYUMU KILIÇDAROĞLU'NDA HAYRANLIK UYANDIRMAKTA'

"Sayın Genel Başkanımız, Cumhur İttifakı'ndaki sorumlulukları gereği görüşlerini gerek kamuoyu ile gerekse Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman paylaşmaktadır, paylaşmaya da devam edecektir" diyen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini yerli yersiz bir şekilde kamuoyu ile paylaştığı gibi. Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmamış; iradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu defaatle ifade etmiştir. Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir 'paylaşım' kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır. Siyaseten bu hayranlığını dile getiremeyen Kılıçdaroğlu, farazi ifadelerini gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya kalkarak daha da küçülmektedir."


Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Büyükataman, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendi parti içi siyasetlerine dönüktür - Son Dakika

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