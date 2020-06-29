MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun sözleri kendi parti içi siyasetlerine dönüktür - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ile bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür. CHP Genel Başkanı'nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir" dedi.
MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye yaptığı açıklamasında partisi ve Genel Başkanları Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını bildirdi. Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan kongre öncesinde telaşa kapıldığını, ne söylediğini bilmez hale geldiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun yanıldığını ve yanlış hesap yaptığını kaydeden Büyükataman, "MHP ile bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür. FETÖ'nün sözcüsü, kalleş PKK'nın gözcüsü gibi davranan, partisini 'halk'ın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye'ye kumpas kurmak isteyenlerin karargahı haline getiren CHP Genel Başkanı'nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir" dedi.
"Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini yerli yersiz bir şekilde kamuoyu ile paylaştığı gibi. Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmamış; iradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu defaatle ifade etmiştir. Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir 'paylaşım' kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu'nda hayranlık uyandırmaktadır. Siyaseten bu hayranlığını dile getiremeyen Kılıçdaroğlu, farazi ifadelerini gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya kalkarak daha da küçülmektedir."