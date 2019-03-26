MHP'li Büyükataman: "Kılıçdaroğlu Raydan Çıktı"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun söylenenleri duymamakta, duyduğunu anlamamakta, anladığını ise kabul etmemekte ısrarcı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun 'gerçekleri nasıl gizlerim, nasıl çarpıtırım' diye düşündüğünü ifade eden Büyükataman, "Onun siyasi ahlaka sığmayan, yalanlarla dolu bu tavrı kendisiyle birlikte CHP'yi de yıpratmaktadır. Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir. Yalan ve iftirayı siyasetinin merkezine koyan Kılıçdaroğlu, klinik bir vaka haline gelmiş ve tıp kitaplarında mitomani maddesinin içerisinde tipik bir mitoman olarak yerini almayı çoktan hak etmiştir. Genel Başkanımızın tank palet fabrikasının satılmadığını kendisine çeşitli vesilelerle anlatmasına, bu konudaki eksiklerini gidermesi gerektiğini söylemesine rağmen çıktığı her programda, yaptığı her konuşmada gerçekleri bir kenara koyup kendi söylediği yalana inanmış bir mitoman olarak aynı iftirayı tekrarlamakta ve Genel Başkanımızın milliyetçiliğine dil uzatma hadsizliğine düşebilmektedir. Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini bir değerlendirmeye tabi tutması, bu milliyetçiliğin gerçek olup olmadığını sorgulaması ve Genel Başkanımıza Türk milliyetçiliğini öğretmeye kalkışması Arabistanlı Lawrence'in camide vaaz vermesinden farksızdır. Lawrence'in rolünü oynayıp dinine ve milliyetine geri dönmesi gibi Kemal Kılıçdaroğlu da kötü bir performansla sahnelediği, eline yüzüne bulaştırdığı Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart günü terk edecektir" diye belirtti.



Türk milliyetçiliğinin Bahçeli için geçici bir heves, oy kaygısı ile söylenmiş ve inkar edilecek sözler olmadığını aktaran Büyükataman, "Türk milliyetçiliği onun hayat çizgisidir, ömrünün her bir anını varlığına armağan ettiği kutsal bir hazinedir. Bunu Kılıçdaroğlu'nun anlamasını beklemek aklın sınırlarını zorlayacak bir hayal olacaktır. Hırslarına esir düşmüş, gözü intikamdan başka bir şey görmeyen CHP Genel Başkanı; Türkiye'nin gerçeklerini anlayamayacak, Türk milletinin menfaatlerini göremeyecek ve milli değerlerimizle barışamayacak derecede virüs kapmıştır. Taşıdığı virüsü Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve aziz Türk milletine bulaştırmaktan keyif alan Kılıçdaroğlu'nun bu olumsuz psikolojik tavrı tıp tarihine 'Kılıçdaroğlu vakası' olarak geçecek türdendir. CHP'ye oy veren kıymetli kardeşlerimize Genel Başkanımızın çağrısıyla seslenmek istiyorum. CHP'ye oy veren kardeşlerim, bu Kılıçdaroğlu'nda umut yoktur. Kılıçdaroğlu konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. O yalan söyleyecek, Cumhur İttifakı doğruyu anlatacaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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