MHP'li Büyükataman: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, özür dilemeli - Son Dakika
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MHP'li Büyükataman: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, özür dilemeli

6 saat önce

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklama ve KKTC Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya tepki gösterdi.

MHP'li Büyükataman: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, özür dilemeli, System.String[]

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklama ve KKTC Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya tepki gösterdi. Büyükataman, "Mustafa Akıncı'nın, yancısının ağzından Sayın Genel Başkan'ımıza söylediği sözleri şiddetle kınıyoruz. Akıncı bir an önce özür dilemeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan talihsiz yazı derhal kaldırılmalıdır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Akıncı ile Burcu'nun KKTC Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü birbirine düşman etmek üzerine kurulu bir siyaset güttüğünü savundu. Akıncı'nın, İngiliz gazetesine, Türk düşmanlarını sevindiren açıklamalarda bulunduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan'ımız, Akıncı'nın dünkü sözlerinden sonra gerek Kıbrıs gerek Türkiye Türklerinin düşüncelerinin tercümanı olan bir açıklama ile bu şahsın ihanetini açığa vurmuştur. Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamalarının ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde Sayın Genel Başkan'ımızı hedef alan bir açıklama yer almıştır. Rum yönetiminin elinden çıkmışa benzeyen bu talihsiz açıklamada yer alan ifadeler ancak bir Türk düşmanının eseri olabilir. Açıklama KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü imzasını taşımaktadır. Bu şahıs, KKTC'ye sözcü değil ancak ve ancak düşman olur. Barış Burcu isimli yancı, Sayın Genel Başkan'ımızın Rumların gerçekleştirdiği katliamları hatırlatmasına faşizan bir üslup diyerek tarafını belli etmiştir. Sayın Genel Başkan'ımız bunların zihin altlarındaki komünizm heveslerine, Türk düşmanlığına dokunmuş olacak ki en adi üslupla en aşağılık tavırlarını takınarak Cumhurbaşkanlığı resmi sitesini şahsi kinlerinin aracı haline getirmişlerdir. Sayın Genel Başkan'ımızın Kıbrıs Türklüğüne hakaret ettiği iddia ve iftirası ise adi bir yalan olmanın ötesinde Kıbrıs Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü ayırma amacını gütmektedir. Bütün dünya bir araya gelse bunu gerçekleştiremeyecektir. Mustafa Akıncı'nın, yancısının ağzından Sayın Genel Başkan'ımıza söylediği sözleri şiddetle kınıyoruz. Akıncı bir an önce özür dilemeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan talihsiz yazı derhal kaldırılmalıdır."


Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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