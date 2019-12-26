MHP'li Büyükataman: MHP ve genel başkanının siyasi çizgisinden sapma söz konusu değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'li Büyükataman: MHP ve genel başkanının siyasi çizgisinden sapma söz konusu değil - Son Dakika

MHP'li Büyükataman: MHP ve genel başkanının siyasi çizgisinden sapma söz konusu değil

6 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanı'nın siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir.

MHP'li Büyükataman: MHP ve genel başkanının siyasi çizgisinden sapma söz konusu değil, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanı'nın siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bekasını korumanın partisinin tarihi sorumluluğu ve milli görevi olduğunu bildirdi. Ekonomik kuşatma ile başlayan saldırıların, terör koridoru ve Doğu Akdeniz ile devam etttiğini kaydeden Büyükataman, "Tüm bu saldırılar; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve iç siyasi hesapların üzerinde millet menfaatlerini önceleyen siyaset anlayışı sayesinde bertaraf edilmiştir. Büyük Türk milleti Sayın Genel Başkanımızın etrafında kenetlenmiş, Sayın Genel Başkanımız da milletimizden aldığı güçle yaptığı doğru hamleler sayesinde Türk devletini parçalamak, Türk milletine diz çöktürmek isteyenlerin rüyalarını kabusa çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

'ÇİZGİMİZ, DAİMA MİLLİ MENFAATLER DOĞRULTUSUNDA'

Büyükataman açıklamasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanı'nın siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır. Dün de bugün de ne milletin faydasına olmayan bir yerde bulunduk ne de milletin faydasına olmayan bir eylemin altında imzamız vardır. Milliyetçi Hareket Partisi; 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hortlayan ve biz boğmadan bu teşebbüsünden vazgeçmeyecek olan 'şark meselesi' canavarıyla büyük Türk milletinin desteği arkasında olduğu müddetçe tek başına kalsa dahi mücadele edecektir. Bu uğurda gazete süsü verilmiş kağıt parçalarında, haber sitesi görünümlü fitne yuvalarında yuvalanan; ederi 1 dolar olan kalem uşaklarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgilenmemekteyiz. Hele sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası haline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp kendileri oynamaktadır."

ANKARA, -


Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:13 Kaynak: DHA
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