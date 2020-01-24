MHP'li Büyükataman: "MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman: 'MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır' - Son Dakika

MHP'li Büyükataman: "MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır"

6 saat önce

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim (Enver Altaylı) üzerinden MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır.

MHP'li Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim (Enver Altaylı) üzerinden MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açılan eski MİT mensubu Enver Altaylı üzerinden MHP'ye sistemli saldırılar yapıldığını belirtti.

"Partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Cezaevindeki bu FETÖ'cüye kimin maddi destek sağladığı ortadadır. Kapalı devre ve derin akrabalık ilişkileri açıktır. FETÖ tutuklusu ve yabancı devletlerin gönüllü ajanı olan bu vatan haininin teröristbaşı Gülen'e yazdığı mektuptaki ifadelerden neden bahsetmemektedirler? Mektubunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışman olması için tavsiyede bulunan teröristbaşı Gülen'e teşekkür ettiğine, Devlet Bahçeli'nin bunu engellediğini söylemesine neden değinmemektedirler?"

Enver Altaylı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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