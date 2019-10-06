Mhp'li büyükataman: tweet'in beğenilmesi, abd destekli yeni operasyonun delili

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ'nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine tepki gösterdi. Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ'nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Kendisinin ve ağababalarının bu söylemlerine de bu amaçla giriştikleri, 'MHP'ye darbe' teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklıyız. Milliyetçi Hareket; bunlara her teşebbüsünde haddini bildirmiş, her seferinde aziz Türk milletinin de desteğiyle bu kirli operasyonlardan güçlenerek çıkmıştır. Bu, 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD'nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir" dedi.

'BÜYÜKELÇİLİK GÜYA ÖZÜR DİLEDİ'

Tepkinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin beğeniyi kaldırdığını hatırlatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyükelçilik güya özür dilemiştir. 'Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.' şeklindeki özür metninin içeriğine bakıldığında ciddiyetten uzak, 3'üncü dünya ülkelerinde bile görülemeyecek bir nezaketsizlik barındırdığı görülmektedir. Bölücülerin ve son dönemlerde CHP'lilerin yeniden kullanmaya başladığı, 'Türkiye halkları' saçmalığının ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isminin geçtiği siyasetten çekilme rezilliğinin beğenilip prosedür gereği yayınlanan özür metninde birliğini hedef aldıkları büyük Türk milletinden ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den özür dilenmemiş olması ABD'nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir."

'RESMİ ÖZÜR TALEBİNDE BULUNULMASINI BEKLİYORUZ'

MHP'li Büyükataman, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 2012'de, Türkiye'deki bütün darbelerin ABD destekli ya da onaylı olduğu sözlerini sarf ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"1980 askeri darbesi esnasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain'in daha sonraki yıllarda Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmeme' itirafı ile bugünkü ABD Büyükelçisinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan tavrı arasında nasıl bir fark vardır? Bir terörist başının topraklarında derebeylik kurmasına müsaade eden, Orta Doğu'daki teröristlere hamilik yapan ABD'nin Türk siyasetine müdahale teşebbüsüne bu dakikaya kadar ses çıkartmayan siyasi partilerin ve bunların basın yayın kuruluşlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'tam bağımsız Türkiye' ülküsü ışığında tavırlarını gözden geçirmeleri ülkemiz ve kendileri adına faydalı olacaktır. ABD'nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihi bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur. Dışişleri Bakanlığımızın; Milliyetçi Hareket mensuplarının ve milletimizin bu konudaki hassasiyetlerini göz ardı etmemesini, ABD Büyükelçiliği nezdinde acilen ve konu sulandırılmadan resmi bir özür talebinde bulunmasını ve resmi özür dilenene dek süreci takip etmesini en yüksek kararlılıkla bekliyoruz."

ANKARA, -