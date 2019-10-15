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MHP'li Cancan: "Harekat, bölgede barışı ve huzuru sağlayacak"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'yla bölgede barış ve huzurun sağlanacağını söyledi.

MHP'li Cancan:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'yla bölgede barış ve huzurun sağlanacağını söyledi.


Açıklamalarda bulunan Yahya Cancan, "Türk milleti olarak tarihimizden aldığımız kutsal mirasımız olan bölgede huzuru sağlama özelliğimiz bir kez daha kendisini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde barışın ve huzurun teminatı olarak görülmekte ve barışın garantisi konumundayız. Türkiye Cumhuriyeti; dün, bugün ve yarın hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeyecek bir devlet yapısına ve mazlumların yanında olmayı kendisine borç bilen bir millet yapısına sahiptir. Türk milleti zalime Yavuz, mazluma Yunus olmanın yegane göstergesi, teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti, şanlı tarihimizde de olduğu gibi, geçmişte sağlanan huzur ve barış ortamının yeniden tahsisi için Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırımız boyunca açılması hedeflenen nifak koridoru 12'den vurulmaya başlanmıştır. Hedefleri başlarına yıkılmakta, başarılı bir operasyonun yürütüldüğü ise nifak tohumları sevicilerin tavırları ve endişelerinden anlaşılmaktadır. Kurulmak istenen nifak koridorunun imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Allah silahlı kuvvetlerimizi korusun, yar ve yardımcısı olsun" dedi. - VAN

Milliyetçi Hareket Partisi, Tuşba, TSK, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
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