MHP'li Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi Satışa Çıkardı - Son Dakika
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MHP'li Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi Satışa Çıkardı

20.09.2022 12:56
MHP'li Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi Satışa Çıkardı

MHP’li Çankırı Belediyesi, 1970’li yılların başında yapılan açık yüzme havuzunu satışa çıkardı. İmar planlarında “sosyal tesis” olarak geçen yer için 12 milyon 706 bin TL muhammen bedel belirlendi.

OKTAY YILDIRIM

MHP'li Çankırı Belediyesi, 1970'li yılların başında yapılan açık yüzme havuzunu satışa çıkardı. İmar planlarında "sosyal tesis" olarak geçen yer için 12 milyon 706 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Çankırı Belediyesi, Resmi Gazete'ye bugün verdiği ilanla Karataş Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı içerisinde yer alan belediye ait açık yüzme havuzunu satışa çıkardı. 488 ada, 103 parselde yer alan yüzme havuzu, 2 bin 541 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor. Kapalı teklif usulüyle 3 Ekim 2022 tarihinde yapılacak ihaleyle satılacak olan yüzme havuzu için 12 milyon 706 bin TL muhammen bedel, 381 bin 198 TL de geçici teminat bedeli belirlendi. İlanda ayrıca, 2 emsal inşaat hakkı bulunan satışa konu parselin niteliği "sosyal tesis" olarak gösterildi.

Çankırı'da 1969-1973 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Ali İnandık döneminde yapılan yüzme havuzunun yaklaşık 50 yıllık geçmişi bulunuyor.

Çankırı Belediye Başkanlığı'na, 2019 seçimlerinde, 2004-2019 yılları arasında AKP'li İrfan Dinç'in üç dönemlik belediye başkanlığının ardından, MHP'li İsmail Hakkı esen seçilmişti. İrfan Dinç, 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde aday olmak için belediye başkanlığından istifa etmiş, ancak milletvekili adayı gösterilmemişti.

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Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

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