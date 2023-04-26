MHP'li Celal Adan'dan HÜDA PAR'la ilgili sorulan soruya sert yanıt: Ne görüşürüz ne beraber oluruz

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adan, canlı yayında HÜDA PAR'la ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE İLGİSİ YOK"

Cumhur İttifakı'nın HÜDAPAR ile iş birliğiyle ilgili soruya yanıt veren Adan, "Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları" dedi.

Adan programda şunları söyledi:

" Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi yaptık. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebeplerin başında 15 Temmuz kalkışması vardır. O büyük kalkışmaya 'kontrollü darbe' diyenler var, değişik sulandıranlar var. Onu yapanları mağdur gösteren demokrasi anlayışını inşa etmeye çalıştılar. Buna müsaade etmek mümkün değildir.

"DEVLETİ YOK ETME KONUSUNDA BİR İRADE SÖZ KONUSU"

15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu."