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MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri - Son Dakika

MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri

14.09.2021 15:58
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Aladağ Belediye Başkanı ve Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Aladağ Belediye Başkanı ve Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, işten çıkarmalara, Adana'nın trafik ve peyzaj sorununa ve işçi alacakları konusuna değindi. Demirdağ, "Bizim amacımız emeği ile ekmek kazanan kişileri, işten atmadan kazanmak ve verimliliğini sağlamaktır. En son şey, eğer yüz kızartıcı bir suç ise onu değerlendirirsiniz. Demek istediğim şudur ki, bırakın artık çalışanlarla uğraşmayı, ekmekle oynamayalım" dedi.

Her zaman "enerjinizi şehrin sorunlarına harcayın" dediğini söyleyen Demirdağ, "Pazartesi okular açıldı, trafik kilitlendi. Başkanım bu trafik sorunu ne olacak, ne yapacağız? Vatandaş mağdur. Mustafa Kemalpaşa, Denizli- Narlıca Yeşilevler etabı bitsin. Ayrıca Türkmenbaşı-Havaalanı kavşağı-Denizli etabı bitse trafikte çok rahatlama olacak. Bir daha söylüyorum, Denizli Mahallesi'nde eski sağlık ocağında yol ortasında bir adet elektrik direği var. Bu hala kaldırılamadı. Bu bile kalksa orada bir rahatlama olacak. Yine çok kez söyledim, o güzelim çimler bakımsız, özelikle Optimum Kavşağı ve İstasyon Meydanı çok kötü. Ağaçlar bakımsız. Baharda budama yaptık. Öyle bıraktık, bakımı yok. Yeni çıkan alt sürgünleri temizlenmezse hem yayalar hem de ağaçlarda şekil bozukluğu oluşuyor. Türkmenbaşı'nda bir adet keçiboynuzu var, yani harnup ağacının acil budanması gerekiyor. Kaldırımdan yürüyen herkese kafasını çarpıyor. Bu vatandaşların talebidir" diye konuştu.

Demirdağ konuşmasının son bölümünde işçi alacaklarını gündeme getirerek, "Bayram paralarını, maaş farklarını bir de sözleşmelilerin alacakları kaldı. Bunları bir an önce ödeyelim, çalışan arkadaşlarımızın mağduriyeti gitsin" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. 6 madde ilgili komisyonlara havale edilirken 8 komisyon maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek. - ADANA

MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri
MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Akgedik, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Demirdağ'dan Büyükşehir yönetimine eleştiri - Son Dakika
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