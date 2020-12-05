MHP'li Depboylu'dan "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Depboylu'dan "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

05.12.2020 10:43
MHP'li Depboylu'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha önce kadına seme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemizde maalesef bugün arzu ettiğimiz hedefe henüz ulaşmış değiliz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha önce kadına seme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemizde maalesef bugün arzu ettiğimiz hedefe henüz ulaşmış değiliz." ifadesini kullandı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Depboylu, Türklerin 5 bin yıllık devlet olma geleneğinde kadının sosyal yaşamın eşit ve değerli bir paydaşı olarak varlığını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Depboylu, 8. yüzyılda Orhun abidelerinde de kadın-erkek arasında ayrımcılığın olmadığına dair ifadelerin yer aldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Biz kadının yeri ve önemi dendiğinde dönüp geçmişe bakar, o kutlu tarihte nice fedakar ve kahraman kadını görürüz. Pers Kralı'na boyun eğmeyen Türk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u, yüz bin kişilik Sibir ordusunu komuta eden Boğarık Hatun'u, Tuğrul Bey Hemeden şehrinde kuşatıldığında yardımına koşan Altuncan Hatun'u, Hayma Ana'yı, Raziye Sultan'ı görürüz. Devlet yöneten, orduları kumanda eden, adalet dağıtan kadınlarımızı, adı imzası yoksa kabul görmeyen kanunnameleri biliriz."

Kurtuluş Savaşı'nda da Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Erzurumlu Kara Fatma, Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice Hatunu, Tayyar Rahmiye, Şerife Bacı gibi daha nice kahraman kadınının yer aldığını hatırlatan Depboylu, şunları kaydetti:

"Bugün Türk kadının, seçme ve seçilme hakkını kanunen elde etmesinin 86. yılını kutladığımız özel bir gün ve aynı zamanda dünyada da kutlama günü olarak ilan edilmiş olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha önce kadına seme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemizde maalesef bugün arzu ettiğimiz hedefe henüz ulaşmış değiliz. Yerel yönetimlerde ve TBMM'deki kadın temsili oranının artması, siyasal alanda kadının desteklenmesi muhakkak ki ülkemizi ve milletimizi güçlü yarınlara taşıyacaktır. Kadınlarımızın siyasi alanda var olması, karar alma mekanizmaları ve devlet yönetiminde söz sahibi olması devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacaktır."

Açıklamasında, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz." ifadelerine yer veren Depboylu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünü kutladı.

Deniz Depboylu, Kadın, Türk, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Depboylu'dan 'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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