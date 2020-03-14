MHP'li Depboylu, koronavirüs tedbirleri için Sağlık Bakanı Koca'yı kutladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'li Depboylu, koronavirüs tedbirleri için Sağlık Bakanı Koca'yı kutladı Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Depboylu, koronavirüs tedbirleri için Sağlık Bakanı Koca'yı kutladı Açıklaması

7 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kutladığını belirterek, "Koronavirüse karşı birçok ülke maalesef hazırlıksız yakalandı ve çok sayıda hastalanan vatandaşla birlikte ölenler oldu.

MHP'li Depboylu, koronavirüs tedbirleri için Sağlık Bakanı Koca'yı kutladı Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kutladığını belirterek, "Koronavirüse karşı birçok ülke maalesef hazırlıksız yakalandı ve çok sayıda hastalanan vatandaşla birlikte ölenler oldu. Devletimiz tam zamanında tedbirini aldı." dedi.

Depboylu, MHP Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Depboylu, koronavirüsün bütün dünyayı sarsan bir tehdit olduğuna işaret etti.

Depboylu, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı birçok ülke maalesef hazırlıksız yakalandı ve çok sayıda hastalanan vatandaşla birlikte ölenler oldu. Devletimiz tam zamanında tedbirini aldı. Sağlık Bakanı'mızı kutluyoruz. Çok titiz bir çalışma yürütüyor. Milli Eğitim Bakanı ile diğer bakanların yaptığı toplantıda alınan önlemler tabii ki testi kırılmadan alınan önlemler. Bu tehlike kalkana kadar kimse kimseye zarar vermesin. Çok şükür, Aydın'da şu ana kadar herhangi bir vaka yok."

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının az olmasının tehdit bulunmadığı anlamına gelmediğini belirten Depboylu, "Bu yayılmayacağı anlamına gelmiyor. Herkes gereken tedbiri elden bırakmamalı. Parti olarak tokalaşmayı kaldırdık. İnşallah bunu da atlatacağız. Çok büyük bir salgın haline Türkiye'de gelmeyecek ama tedbirli olmak zorundayız." diye konuştu.

Alıcık ise kendisine görev verilmesinden çok mutlu ve gururlu olduğunu, Cumhur İttifakı'nı Aydın'da birinci parti yapmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Depboylu, biri CHP, 5'i İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye üye olan 6 kişiye partisinin rozetini taktı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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