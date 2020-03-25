MHP'li Durmaz'dan, başkanlara sokağa çıkamayanlara yardım mesajı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardımcı olunmasını istedi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, partisinin belediye başkanlarına mesaj gönderdi. Durmaz, mesajında şunları kaydetti: "Kıymetli belediye başkanlarımız, evde kalmak durumunda olan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntısı olan hemşehrilerimize yardımcı olma konusunda gerekli çalışmaları yaparak, millet olarak bu sıkıntıdan kurtulmamız için son derece önemli olan bu tedbirin uygulanmasına destek olalım. 'Rabbim milletimizi her türlü musibetten korusun' diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."