MHP'li Durmaz'dan CHP'li belediyelere eleştiri

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Anayasa Mahkemesi Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na 5 bin 500 lira tazminat ödenecek

Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?