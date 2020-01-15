MHP'li Durmaz: Kaynaşlı Belediye Başkanı, listeden düşürüldü - Son Dakika
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MHP'li Durmaz: Kaynaşlı Belediye Başkanı, listeden düşürüldü

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

MHP'li Durmaz: Kaynaşlı Belediye Başkanı, listeden düşürüldü, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

Düzce'nin Kaynaşli İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabında, "Allahu Teala'nın 'örtünün vücut hatlarınız belli olmasın' emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da 'Tokyo'ya gidiyoruz' diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" mesajını paylaştı. Şahin, tepkiler üzerine de mesajını kaldırdı.

BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında, Filenin Sultanları ile ilgili çirkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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