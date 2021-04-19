MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı - Son Dakika

MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek, yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı haberlerin, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini belirtti. İçişleri Bakanlığının, bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattığını anımsatan Durmaz, "Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Son Dakika

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk.

Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı

Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti