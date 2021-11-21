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MHP'li Durmaz "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

MHP'li Durmaz "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu

21.11.2021 16:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün yaşadığımız sıkıntıları sadece Türkiye'ye özgüymüş, sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi değerlendirme yaparak kapkara bir Türkiye tablosuyla insanlarımızın içini karartmak doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün yaşadığımız sıkıntıları sadece Türkiye'ye özgüymüş, sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi değerlendirme yaparak kapkara bir Türkiye tablosuyla insanlarımızın içini karartmak doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır." dedi.

Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı programda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Türkiye genelinde "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı programların düzenlendiğini belirten Durmaz, Samsun'un Milli Mücadele'de Türkiye'nin kaderi açısından değeri ve anlamının büyük olduğunu dile getirdi.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Durmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomileri de sarstığını, dünya ekonomisinin yüzde 4 oranında küçüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra pozitif büyüyen ikinci ülke olduğunu hatırlatan Durmaz, "Bugün yaşadığımız sıkıntıları sadece Türkiye'ye özgüymüş, sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi değerlendirme yaparak kapkara bir Türkiye tablosuyla insanlarımızın içini karartmak doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 37 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

"Geçmişten bugüne ülkemiz ne zaman kabuğunu kırmak istese, bölgesel güç olmak için kafasını kaldırmak istese içeriden ve dışarıdan çeşitli sorunlarla mutlaka meşgul ediliyor. Bu kapsamda 37 yıldır Türkiye'nin birliğini, dirliğini hedef alan PKK terör örgütüyle mücadelesi çok önemli bir yer tutmakta. Geçtiğimiz günlerde bir grup toplantısında Genel Başkanımız bunu izah etti, yani terörün ekonomik boyutunu da dikkate alan bir değerlendirme yaptı. 2021 dahil edildiğinde teröre ödenen ekonomik bedel 1 trilyon dolar. Türkiye'nin toplam dış borcunun iki katı. Bu meblağ ekonomik hayata katılsaydı milli gelirimiz her fert için 1585 dolar daha fazla olacaktı."

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a yönelik eleştirilerde bulunan Durmaz, "Bir şehit yakınının HDP ile yaptıkları ittifakı ve Demirtaş'la yapmayı planladıkları kahvaltıyı hatırlatmasına ahlaksızca, şerefsizce küfürle karşılık verdiler. Yetmedi el birliğiyle küfreden vekillerine sahip çıktılar. Genel Başkanları bir kadın olmasına rağmen, Meclis grup toplantısında Türk kadınının şanına, edebine ahlakına yakışmayan iğrenç ve çirkin ifadelerle küfreden vekiline sahip çıkıp şehit yakınına o da hakaret etti. Yazıklar olsun. Sizler bu salonları doldurdukça, MHP var oldukça, hiçbir ahlaksızın, soysuzun eli şehitlerimize uzanamaz, uzanan o eli kırmasını biliriz." ifadelerini kullandı.

MHP'nin 53 yıldır sorun üreten değil çözüm geliştiren bir siyasi anlayışla yoluna devam ettiğini dile getiren Durmaz, "Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyarak milletimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' düsturuyla siyaset yapmaktayız. Siyasi çıkar uğruna devletimizin yıpratılmasına, milletimizin kaos ortamına sürüklenmesine asla izin veremeyiz. " diye konuştu.

"Bu anketlere itibar etmeyin"

Durmaz, yapılan anketlerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bugüne kadar hiçbir şey yapmayıp sadece algıyı yöneterek sonuç almaya çalışanların başka bir oyununa daha şahit oluyoruz. Bu da sıklıkla yayınlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni, aldığı, alacağı oyun yarısı kadar ancak gösteren anketçiler türedi. Kendilerine kamuoyu araştırma şirketi adı verilen ve her gün anket sonucu açıklayan manipülasyoncu şirketler bunlar. Bu sözde kamuoyu araştırma şirketleri hiçbir bilimsel ve uluslararası kurala uymadan, nerede nasıl yaptıkları bilinmeyen anketlerle zihinleri karıştırmak istiyorlar. Bunların da tek hedefi MHP. Dünyada Türkiye ne ise nasıl hedefe konuluyorsa Türkiye'de de hedef MHP'dir. Bu anketlere itibar etmeyin. Rahmetli Başbuğumuz da söylerdi, Sayın Genel Başkanımızdan da çok sık duyuyoruz, 'Ne zaman ki birileri sizinle uğraşmayı bırakırlarsa biliniz ki siz o gün zaten misyonunuzu kaybetmişsiniz demektir.' Herkes şunu iyi bilsin. Hiç kimse MHP'yi sandalye sayısıyla, oy oranlarıyla tartmaya, ölçmeye, değerlendirmeye kalkışmasın."

Programa, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel, Ersoy, MYK Üyesi Tarkan Toper, MYK Üyesi Davut Haskırış, MYK Üyesi Hüseyin Edis, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri ile partililer katıldı.

MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Durmaz Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Türkiye, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Durmaz 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Durmaz "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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