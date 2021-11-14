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MHP'li Durmaz, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika

MHP'li Durmaz, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu

14.11.2021 13:43

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, karşılarında gayrimilli bir ittifakın söz konusu olduğunu savunarak, "Türkiye'nin meselelerine bırakın sahip çıkmayı, bizi içeride ve dışarıda tökezletmeye, enerjimizi boşuna tüketmemiz için her türlü oyunu ve tezgahı kurmaya gayret eden bir...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, karşılarında gayrimilli bir ittifakın söz konusu olduğunu savunarak, " Türkiye'nin meselelerine bırakın sahip çıkmayı, bizi içeride ve dışarıda tökezletmeye, enerjimizi boşuna tüketmemiz için her türlü oyunu ve tezgahı kurmaya gayret eden bir muhalefet anlayışı var." dedi.

Durmaz, MHP'nin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Yozgat'ta bir kafede muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Durmaz, son iki yıldır salgının olumsuz etkilerinin Türkiye'de de görüldüğünü ve görülmeye devam ettiğini söyledi.

Salgın sanki sadece Türkiye'de yaşanıyor gibi algı oluşturulup, ülkenin yıpratılmaya çalışıldığına dikkati çeken Durmaz, "Maalesef bugün Türkiye'de her konuyu ajite eden, her konuyu ilgili ilgisiz, siyasi arenaya çekmeye çalışan ve bunun üzerinden 'hükümeti yıpratacağım' derken Türkiye'yi yıpratmaya çalışan, 'bu hükümet gitsin de isterse bayrak yere düşsün' diyecek kadar Türkiye'nin değerlerinden uzaklaşmış bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Durmaz, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bütün meselelerine sahip çıkmaya, milletin arzu, istek ve beklentilerine cevap vermeye gayret ettiğini vurgulayarak, "Karşımızda gayrimilli bir ittifak söz konusu. Türkiye'nin meselelerine bırakın sahip çıkmayı bizi içeride ve dışarıda tökezletmeye, enerjimizi boşuna tüketmemiz için her türlü oyunu ve tezgahı kurmaya gayret eden bir muhalefet anlayışı var." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yozgat'ta dile getirdiği "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" sözünü anımsatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Her gün terörist Selahattin Demirtaş'a af isteyen bu adam, 'YPG-PYD terör örgütü değildir, kendi ülkelerini savunan güçlerdir' diyen yine bu adam. Türkiye'yi dışarıya şikayet eden bu adam. Türk askerinin bu terör yuvalarını yok etmek üzere görevlendirilmesini sağlayan tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' diyen yine bu adam. 'Ne işimiz var Afrin'de' diyen aynı adam, Hakkari'de hiçbir tane Türk bayrağının olmadığı bir mitingde 'demokratik özerklik' sözü veren aynı adam. Herhalde Yozgat'ın havasından etkilendi, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' dedi. ya arkadaş, sormazlar mı adama, 'Senin Kandil'e gitmek için askere yetki vermen lazım. Askere yetkiyi içeren teskereye 'hayır' dedin. Kandil'e nasıl gideceksin be adam, kimi kandırıyorsun?"

"Kendilerine 'iyi' diyenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu"

"HDP eşittir PKK'dır. Yani, HDP, PKK'nın kravat takmış halidir. İnşallah en kısa zamanda da kapatılmadır" diyen Durmaz, şöyle devam etti:

"Bir şehit yakınının 'Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapıyorsunuz' söylemine karşılık ahlaksız grup başkanvekili, şehidin yakınına çok ağır hakaretlerde bulundu. Yani, PKK'lıya ses çıkartamayanlar, şehidimizin yakınına hakaret etti. Bu ahlak ve şeref yoksunu milletvekilinin bir daha gazi Meclisimize adım atmaması gerekiyor. Biz, genel başkanlarının bununla ilgili bir tasarrufta bulunup milletvekilliğinden istifa ettirileceğini beklerken o ne yaptı? Hem de bir kadın olarak meclis kürsüsünden bu milletvekiline sahip çıktı. Yani kendilerine 'iyi' diyenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu, bütün milletimiz de görmüş oldu."

Toplantıya MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
MHP'li Durmaz, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Türkiye, Yozgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Durmaz, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Durmaz, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika
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