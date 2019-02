MHP'li Enginyurt: "Chp, Bu Ülkenin Partisi Değil"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'yi eleştirerek, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'yi eleştirerek, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi değildir. PKK sevicisi, vatan hainlerinin bulunduğu HDP ile ortak hareket eden CHP, gerçek CHPlilerin, sosyal demokratların, ulusalcıların, Atatürkçülerin partisi değildir ve olamaz" dedi.



Ordu'da bir yerel TV kanalına açıklamalarda bulunan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin son yıllarda anlaşılmaz bir şekilde yön değiştirdiğini ve vatan hain ve düşmanlarıyla ortak hareket eder hale geldiğini söyledi. CHP'nin tabanı ile tavanının aynı düşünmediğini söyleyen Enginyurt, "CHP'nin tabanı Türk bayrağı aşkıyla yanan Atatürkçü insanlar. Ama maalesef bu CHP'nin yukarısı, yani tavanı, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Torun'u (Seyit Torun) HDP aşkıyla yanıp tutuşmaya başladılar bu seçimde. Aslında 24 Haziran'da başladı bu aşk. HDP'yi barajı aştırarak yaptılar bunu önce. İzmir gibi bir yerde CHP yüzde 5 oy kaybetti. İzmir'den alınan oylarla da PKK sevicisi HDP de barajı aştı. Şimdi aynı sevgi artarak devam ediyor" diye konuştu.



"Kürdistan diye bölge var diyenin başına balyoz gibi ineriz"



Enginyurt, şöyle devam etti:



"Mesela önceki gün İstanbul Şişli'de CHP listesinden HDP meclis üyesi adayı, PKK'lı bir vatandaş diyor ki, 'Biz Kürdistan'da kazanacağız. Biz sizlerle bir olup AK Parti ve MHP faşist zulmünü Batı'da da kaybettireceğiz.' CHP'nin Şişli'deki temsilcisi çıkıyor, bu vatan hainine, bu Türk düşmanına, bu PKK'lı çukur tipe teşekkür ediyor ve 'Bu birliktelik Cumhuriyetin kazanımı olacak' diyor. Hangi Cumhuriyetin kazanımı olacak? CHP'liler Çanakkale'de, Anafartalar'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta bu ülke için can veren, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan insanlar. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan insanlar. CHP'nin tabanı PKK'nın destekçisi HDP sevicisi değil ki. Bu ülke topraklarında Kürdistan diye bir bölge yoktur. Her kim var diyorsa biz kafasında balyoz olup patlarız. Canımızı, kanımızı veririz. Yeryüzünde tek Türk kaldıkça bu vatanı kimseye böldürtmeyiz, parçalatmayız."



"CHP'nin HDP aşkı enteresan"



CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ortak hareket etmesinin oldukça enteresan olduğunu ve her iki partinin genel başkanının HDP aşkını anlamakta zorlandıklarını söyleyen Enginyurt, her iki partinin tabanına seslenerek, "Ey CHP sana ne oluyor? Özellikle CHP'ye oy verecek olan, kendine ülkücü ve milliyetçi deyip geçmiş dönemde MHP'li olduğu için hapis yatmış, kardeşi şehit düşmüş olup CHP ile bir olanlara soruyorum. Siz bu HDP ile nasıl yan yana gelecek ve bu HDP'nin olduğu yerde nasıl oy verip bir iktidar bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"CHP, gerçek CHP'lilerin partisi değildir, olamaz"



Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Enginyurt, şöyle devam etti:



"Sayın Akşener bir TV kanalında diyor ki, 'HDP'ye topyekun PKK'lı diyemeyiz.' 'HDP yasal bir partidir, 6 milyon oy aldı, 6 milyon oy alan partiye nasıl PKK'lı deriz' diyor. Ne diyeceğiz, sana mı soracağız ne diyeceğimizi? HDP'ye oy verenler bu ülke topraklarının bölünmesini, parçalanmasını isteyen, Kürdistan kurma hayalinde olan, bu ülkeden, Türk bayrağından rahatsız olan, kongrelerinde İstiklal Marşı okumayan, kongrelerinde Türk askerinin, Türk polisinin katili şerefsizlerin fotoğraflarını asan bir partidir, PKK sevicisi bir partidir. Bunu savunmak Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı düştü? Ne oluyor ya arkadaşlar, hani Atatürk'ün partisiydiniz ya. Hani Cumhuriyetin partisiydiniz ya, hani Türkiye Cumhuriyeti'ni siz kurmuştunuz ya? Dolayısıyla CHP'ye oy verecek olanlar ellerini vicdanlarına koymalılar. Aslan yürekli, Atatürkçü, Türk bayrağı sevdalısı, Türk milliyetçisi, ulusalcı CHP'lilere sesleniyorum. Sosyal demokrat olmak vatansever olmaktır, ahlaklı olmaktır diyen CHP'lilere sesleniyorum ve diyorum ki, HDP'yi destekleyen CHP, TKP'li Alper Taş'ı Beyoğlu'ndan aday gösteren CHP sizin partiniz olamaz, olması mümkün değildir. Sonra bize efendim siz nasıl bu AK Parti ile beraber oldunuz. İşte biz bunun için AK Parti ile beraberiz." - ORDU

