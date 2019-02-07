Son Dakika Haberleri: MHP'li Enginyurt: "İyi Parti, Hdp'nin Aday Çıkarmayarak CHP'ye Destek Vermesinin Akabinde Büyük...

MHP'li Enginyurt: "İyi Parti, Hdp'nin Aday Çıkarmayarak CHP'ye Destek Vermesinin Akabinde Büyük...

21 dakika önce

MHP'li Enginyurt: "İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmayarak CHP'ye destek vermesinin akabinde büyük panik yaşıyor"ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmayarak CHP'ye destek vermesinin akabinde büyük panik yaşıyor" dedi.

MHP'li Enginyurt:
MHP'li Enginyurt: " İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmayarak CHP'ye destek vermesinin akabinde büyük panik yaşıyor"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmayarak CHP'ye destek vermesinin akabinde büyük panik yaşıyor" dedi.
MHP'li Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gümrük memurları, orman muhafızları, ceza infaz koruma memurlarının görevleri icabında düşman kazanabildiklerini belirterek, bu görevdeki kişilere silah taşıma ruhsatının süresiz olarak verilmesine ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini kaydetti. Hal yasası ile komisyoncuların aradan çıkarılacağına ilişkin soru üzerine Enginyurt, "Komisyoncuların kaldırılması çözüm olarak görülse de esas çözüm için ürüne destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun en önemli yolunu Berat Albayrak söyledi. Seralara teşvik verilmeli, seralara destek verilmeli. Üretici desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.
Gıda terörü oluştuğu sorusuna ise Enginyurt, "Fırsatçılar, stokçular vardır. Devlet bunun gereğini yapmalıdır" yanıtını verdi.
CHP'nin Ordu adayına ilişkin soruya Enginyurt, "CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını çok yerinde, olumlu buldum. CHP öyle bir aday buldu ki bütün Orduluları şok etti. CHP, hiç ismini hayal etmediğimiz Ordu milletvekilini aday yaptı. CHP 'Cumhur İttifakı Ordu'da hiç yorulmasın, seçimleri rahat alsın' dedi. Seyit Torun'a teşekkür ediyorum" cevabını verdi.
İYİ Parti'nin verdiği önergenin AK Parti ve HDP'nin red, MHP'nin ise çekimser oylarıyla reddedilmesi ile ilgili ise Enginyurt, "İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmayarak CHP'ye destek vermesinin akabinde büyük panik yaşıyor. Konuyu başka yere çekmeleri gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon kurup ne yapacak" dedi.
Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin çizgisine geldiğini iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: İHA

MHP, İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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