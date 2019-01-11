MHP'li Enginyurt: "Karadeniz Hızlı Tren Bekliyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Samsun-Sarp arasında hızlı tren hattının Doğu Karadeniz Bölgesi'ne mutlaka kazandırılması gerektiği belirterek, "Bu yatırım bölgenin ekonomik-sosyal yönden gelişmesinin önünü açacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Samsun-Sarp arasında hızlı tren hattının Doğu Karadeniz Bölgesi'ne mutlaka kazandırılması gerektiği belirterek, "Bu yatırım bölgenin ekonomik-sosyal yönden gelişmesinin önünü açacaktır" dedi.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nin son yıllarda sahil yolu, denize havaalanı, üniversite, limanların büyütülmesi gibi ekonomik ve sosyal yönden gelişmeye yönelik yatırımlar aldığını belirten MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ancak bölgenin jeo-stratejik şartlarına bakıldığında daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.



Enginyurt, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak Samsun'dan başlayıp Ordu'nun Fatsa ilçesinin Bolaman mevkisine kadar bir hızlı tren projesi var. Bu bile büyük bir adımdır ancak bölgenin jeo-stratejik şartları her geçen yıl daha çok önemli hale gelirken bu yatırımın Samsun'dan Sarp'a uzatılması Karadeniz için büyük önem arz ediyor. Sayın Ulaştırma Bakanımızın bu konuyu dikkate almasını istiyoruz. Karadeniz'de yaşayan milyonlarca insan Samsun-Sarp arasında yapılacak hızlı tren yoluyla ekonomik-sosyal yönden büyük biz kazanım sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryollarına çok önem verdiği biliniyor. Bu sebeple kendisinden Karadenizliye Samsun-Sarp arasında hızlı tren müjdesi vermesini bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU

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