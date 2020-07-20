MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (3)
'DİK DURMAYA DEVAM'MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır.
'DİK DURMAYA DEVAM'
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum, ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:41 Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika 23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı