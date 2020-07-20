MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (3) - Son Dakika

'DİK DURMAYA DEVAM'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum, ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam" ifadelerini kullandı.